Gläubiger sollen Ansprüche anmelden

Höpfingen.In Spitzenzeiten gehörte jeder Höpfinger Haushalt dem Schwesternverein an. Seine Aufgabe bestand laut Satzung darin, „die planmäßige Ausführung der sozial-caritativen Dienste in der katholischen Kirchengemeinde zu fördern“.

Die verbliebenen Mitglieder trafen sich Mitte Juni zur Mitgliederversammlung und beschlossen einstimmig die Auflösung (die FN berichteten).

Das Thema war nicht neu: Mehrfach stand es zur Debatte; seit einer Kassenprüfung erfolgten seit knapp einem Jahrzehnt keinerlei Amtsgeschäfte mehr. Letzter Vorsitzender war kraft Amtes Pfarrer Andreas Rapp.

Vor der Existenz der Kirchlichen Sozialstation Hardheim-Höpfingen-Walldürn kümmerten sich in vielen Orten, so auch in Höpfingen, Ordensschwestern um die Betreuung von Kindern, die medizinische Versorgung und Weiterbildungs-Unterricht. In Höpfingen waren das zumeist Vinzentinerinnen (Töchter der christlichen Liebe vom Heiligen Vinzenz von Paul, Dienerinnen der Armen, Provinz Köln).

Neben der jeweiligen Oberin wirkte eine Krankenschwester als erste Ansprechpartnerin in medizinischen Notfällen – in Höpfingen gab es seinerzeit noch keinen Hausarzt. Die Kinderbetreuung oblag der „Kindergartenschwester“; die Nähschulschwester erteilte hauswirtschaftlichen Unterricht. Der Schwesternverein erwirtschaftete über Mitgliedsbeiträge und weitere Zuwendungen seinen Beitrag zur Unterhaltung der vier Schwestern.

Als letzte Schwester verließ 1980 – ein Jahr nach Gründung der Sozialstation, die sich dieser Aufgaben annahm – die inzwischen verstorbene Schwester Revocata das Schwesternheim. ad

