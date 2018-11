Waldstetten.Gottesdienste in der Schönstattkapelle Waldstetten: Freitag, 30. November, um 9 Uhr Messfeier. Am Montag, 3. Dezember, kein Gottesdienst, Seelenamt um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche Waldstetten. Am Mittwoch, 5. Dezember, um 18.30 Uhr Messe, zuvor Rosenkranz um 18 Uhr. Am Samstag, 8. Dezember, um 9 Uhr Messe.

Ein Besinnungsnachmittag im Advent findet im Schönstattzentrum Waldstetten am Dienstag, 11. Dezember statt. Thema: „Licht im Dunkel: Gott ist nah“. Beginn ist um 14 Uhr (ab 13 Uhr Beichtgelegenheit) mit Meditation, anschließend Gottesdienst mit dem ehemaligen Pfarrer Dieter Heck. Hernach gibt es Kaffee und Kuchen und Ausklang des Nachmittags mit Adventsliedersingen und Adventsgeschichten. Anmeldung im Schönstattzentrum Mariengart, Telefon 06283/8502, oder E-mail: mariengart-waldstetten@schoenstatt.de

