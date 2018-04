Großeicholzheim wurde gleich zwei Mal Tagessieger

Anzeige

Höpfingen.Volleyball erfreut sich seit 25 Jahren großer Beliebtheit in Höpfingen. Dies zeigte sich am Wochenende, als die Volleyballabteilung zu einem Jubiläumsturnier Vereine einlud, die dem TSV Höpfingen schon lange freundschaftlich verbunden sind.

So fanden sich der SV Großeicholzheim und der TV Walldürn am Samstag in der Sporthalle Höpfingen ein. Nach der Begrüßung durch Abteilungsleiter Stefan Hauck und Turnierleiter Horst Stolz wurden auf auf drei Spielfeldern, ein Damen- und ein Mixed-Turnier ehemaliger Aktiver ausgetragen. Im Spielmodus „Jeder gegen Jeden“ verwies bei der Damenkonkurrenz der SV Großeicholzheim den TV Walldürn auf den 2. und die Damen des TSV Höpfingen 2 auf den 3. Platz.

Die Ergebnisse im Einzelnen: TV Walldürn – SV Großeicholzheim: 17-25, 19-25, 17-25; TSV Höpfingen – SV Großeicholzheim: 14-25, 12-25, 17-25; TV Walldürn – TSV Höpfingen: 25-23, 25-23, 23-25.