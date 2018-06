Gundolf Nohe „Ehrenamtler des Monats“ von Stickerstars

Anzeige

Höpfingen/BHrelin.Die Firma Stickerstars aus Berlin hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Seit diesem Jahr würdigt das Unternehmen außergewöhnlich engagierte Menschen für ihr ehrenamtliches Tun.

Wolfgang Streckert hat nach der von ihm initiierten, überaus erfolgreichen Stickerstar-Aktion in Höpfingen, die der TSV zusammen mit der Firma Stickerstars GmbH durchführte, dem Unternehmen ein Buch mit Fotos der Aktion, den Jahresorden der FGH 70 „Höpfemer Schnapsbrenner“ mit dem Motto „Statt Sport zu treiben tauscht man lieber – in Höpfi herrscht das Stickerfieber“ sowie eine aktuelle Ausgabe von „Rotschis“ Stadionzeitung zugeschickt.

Vor einigen Wochen hat Streckert dann ein Mitarbeiter von Stickerstars angerufen und sich nach „Rotschi“ und dessen Wirken im TSV erkundigt. Streckert schilderte nicht nur Gundolf Nohes Engagement beim Sportverein, sondern auch dessen unzähligen Aktivitäten rund um Höpfingen. Daraufhin beschloss das Unternehmen, ihn in seinen vielfältigen Funktionen als Kultfigur, Stadionsprecher, Autor der Stadionzeitung, Vorstandsmitglied des TSV und Dichter zum „Ehrenamtler des Monats“ zu ernennen. „Ehrenamtler sind rar gesät, weshalb wir alle vier Wochen den ’Ehrni des Monats’ küren und diesen ganz besonderen Menschen für ihr großartiges Engagement, ihre Leidenschaft und ihre wirklich sehr harte Arbeit danken wollen“, so die Firma Stickerstars auf ihrer Facebookseite. Die eigentliche Überraschung machte dann am Wochenende in Facebook die Runde. Als Dankeschön und Wertschätzung hat Stickerstars eine „Rotschi-Handpuppe“ im TSV-Trikot von der Künstlerin Yvonne Stammsen aus Köln anfertigen lassen und ein kleines Video aufgenommen.