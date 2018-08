Guter Platz im JRK-Landeswettbewerb

Anzeige

Im Bereich „Kreatives“ lautete die Aufgabe, ein Gruppenvideo zu drehen. Dieses sollte genutzt werden, um neue Mitglieder für das JRK zu werben.

Beim großen Bereich Erste-Hilfe war die fachgerechter Erstversorgung gefragt. Auf einem Spielplatz war, so die Annahme, ein Kind beim Fangenspielen über die Sandkastenabgrenzung gestürzt und hat sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Ein zweites Kind tritt ohne Schuhe auf die Wiese und wird von Wespen an Fußsohle und Knöchel gestochen.

Auch Schminken ein Thema

Auch das Schminken der Verletzungen sowie das Darstellen von verletzten Personen waren in diesem Zusammenhang gefragt. Im Bereich „Rotkreuz-Wissen“ sollte in einem Ortsverein ein neues Jugendrotkreuz aufgebaut werden. Außerdem gab es hier ein humanitäres Rotkreuz-Dominospiel.

Im sozialen Bereich ging es um die aktuelle Kampagne „Was geht mit der Menschlichkeit?“ Im zweiten Teil mussten die JRK‘ler ein verwüstetes Zimmer so schnell wie möglich aufräumen.

Alle diese Aufgaben lösten die JRK’ler aus Höpfingen mit Bravour, zumal sie zum ersten Mal an einen solchen JRK-Landeswettbewerb teilgenommen haben. Es gab sogar zwei dritte Plätze für die Jugendrotkreuz-Gruppe und zwar im sozialen Bereich sowie in Sport und Spiel.

Betreut wurden die jungen Höpfinger JRK’ler von den Gruppenleitern Michaela Greß, Rebecca Eiermann, Beatrix Hilpert und Jens Eiermann.

