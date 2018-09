Heimatverein unternimmt eine Zeitreise

Höpfingen.Wer sich auf eine Zeitreise in die 1950er-Jahre am Mittwoch, 3. Oktober, begeben will, sollte sich diesen Termin in Höpfingen „Am Plan“ beim „Alten Rathaus“ in seinem Terminplan eintragen. Beginn dieses Festes ist um 11 Uhr. Dieses Jahrzehnt in der damals noch jungen Bundesrepublik hat seine ganz speziellen Eigenheiten, von denen einige an diesem Tag zum Leben erweckt werden. Insbesondere die Geschmacks- und Geruchsnerven werden gekitzelt.

Spinnstube aktiv

Die „Spinnstube des Heimatvereins Höpfingen“ ist für diese kulinarische Zeitreise eine gute Adresse. Die Damen sorgen dafür gekonnt in bewährter Weise. In der Küche des Museums „Königheimer Höflein“ stellen sie einige typische Gerichte der Zeit her, die man versuchen darf: Toast Hawaii, „Blootz“, Kartoffelsuppe und „Zemmetli“ mit Apfelbrei, Sauermilch oder Quetschekompott. Sie werden an diesem Tag „Am Plan“ kredenzt.

Später gibt es Kaffee und Kuchen natürlich auch wie damals mit Frankfurter Kranz, Blechkuchen und mehr. Auch bei den Getränken sind die Veranstalter mit Most, Süßmost und Fassbrause auf der 50er-Spur. Natürlich ist auch das gängige Getränkeangebot von heute erhältlich.

Der Platz vor dem Alten Rathaus und die Bürgerstube bieten sich für einer Zeitreise mit der Spinnstube des Heimatvereins an. Um 15 Uhr steht die Siegerehrung des Postkarten-Malwettbewerbs „Gruß aus Höpfingen“ durch den Heimatverein an. Die Sieger können „ihre“ Postkarten gedruckt nach Hause nehmen.

Ausstellung im Rathaus

Aber keiner geht leer aus. Jeder, der teilgenommen hat, bekommt einen Preis. Die Postkartenausstellung in der Rathaus-Galerie wird nach dem Fest abgebaut. Danach gibt es auch noch ein zünftiges Vesper.

Wem zwischendurch der Sinn nach Kultur und Museumsluft steht, der kommt auch auf seine Kosten: Der Museumsspeicher im „Alten Rathaus“ ist nach langer Zeit wieder geöffnet. Gezeigt werden dort aus den Fundus des Vereins Exponate zu den Themen alte Vereine, Steinmetz, Ziegelei, Schule und religiöses Leben. wg

