Heizkessel ausgetauscht

Anzeige

Höpfingen.Ende Februar zwang die winterliche Kälte die Heizungsanlage des Rathauses in die Knie, was den sofortigen Austausch des Heizkessels erforderte. Diese per Eilentscheidung angeordnete Maßnahme gab Bürgermeister Adalbert Hauck in der Gemeinderatssitzung am Montag bekannt.

„Da die Platine der Steuerung teilweise durchgebrannt war und für den Heizungstyp keinerlei Ersatzteile mehr lieferbar sind, musste ein Ersatzkessel angeschafft werden“, informierte er. Um die regelmäßig im Rathaus abgehaltenen Veranstaltungen nicht zu gefährden, gab er den Austausch sofort in Auftrag. Zur Vermeidung von Frostschäden wurde das Heizungswasser unverzüglich aus den Rohren abgelassen. Dennoch stellte sich bei näherer Begutachtung heraus, dass im Dachgeschoss/Museumsspeicher bereits einige Heizstränge geplatzt waren und ebenfalls ersetzt werden mussten. „Ein größerer Wasserschaden blieb uns erspart, zumal das Wasser in den geplatzten Rohren noch gefroren war und erst nach dem Ausbau auftaute“, so Hauck.

Auf Rückfrage von Gemeinderat Andreas Fürst bezifferte das Gemeindeoberhaupt die Kosten auf 5000 bis 6000 Euro. Der Austausch erfolgte durch Installateur Jochen Eiermann.