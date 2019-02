Hier wird Geschichte zugänglich gemacht und gelebt

Höpfingen.Kulturell und geschichtlich bewegt der Heimatverein Höpfingen so Einiges – und zwar für Jung und Alt. Das bestätigte am Mittwoch die umfangreiche Bilanz, die in der Mitgliederversammlung gezogen wurde.

Im „Ristorante Dolce Vita“ begrüßte Bürgermeister Adalbert Hauck als Vorsitzender die Mitglieder und führte nach dem Totengedenken durch den Jahresbericht, den er mit dem Schlagwort „Postkarte“ eröffnete. Höhepunkt des letzten Vereinsjahrs war nämlich die von Rainer Wagner konzipierte, gestaltete und in der Rathausgalerie umgesetzte Ausstellung „Gruß aus Höpfingen“. Diese widmete sich der Geschichte der Postkarte, ihrer aktuellen Bedeutung und alten Ansichtskarten aus Höpfingen und der näheren Region. Sie beinhaltete auch einen Malwettbewerb für Kinder, die sich ihre eigene Höpfinger Postkarte zeichnen konnten und im Rahmen des 50er-Jahre-Fests ausgezeichnet wurden.

In diesem Zusammenhang dankte der Vorsitzende dem Team um Helga und Rainer Wagner, Brigitte Liebler und Birgid Ott. Sein Dank galt auch der Gemeinde, die mit dem Königheimer Höflein ein als Museum und Versammlungsort sehr dienliches Gebäude bereit stellt. Leider hatte der Hagelschlag vom 11. Juni 2018 dieses in Mitleidenschaft gezogen, wobei man die Schäden mit vereinten Kräften beseitigte.

Als „leisen Part des Vereinslebens“ bezeichnete Hauck die rege Bereitstellung historischer Fotos und Unterlagen aller Art. Durch die Auswertung von Kirchenbüchern werden weitere Forschungen begünstigt. Auch erforscht Ludwig Saur (Kirchseeon) weiterhin die Höpfinger Hausnamen.

Kassenführer Helmut Gerig informierte ausführlich über Einnahmen und Ausgaben, ehe die von Günter Nohe und Thomas Kuhn durchgeführte Kassenprüfung keine Beanstandungen ergab. Vertiefend erinnerte sodann Schriftführerin Helga Wagner an die Geschehnisse des Jahres 2018: Getreu dem Ausspruch „aller guten Dinge sind drei“ nannte sie die Postkarten-Ausstellung mit Malwettbewerb, das in Kooperation mit der Spinnstube gefeierte 50er-Jahre-Fest und den rundum gelungenen, von Ehrenfried Scheuermann organisierten Ausflug ins Hessische.

Die Kleinen wurden mit Plätzchenbacken und Christkindlesbesuch– beides geplant von Brigitte Liebler – erfreut.

Zum Ehrenmitglied wurde aufgrund ihrer Verdienste zum 80. Geburtstag Marie Böhrer erhoben. Diverse Arbeitseinsätze, die Bildstockreinigung und Führungen durch das Heimatmuseum rundeten das Programm an. Für 2019 kündigte Helga Wagner die Neubeschilderung des Königheimer Höfleins mit einem „Hof- und Fahnenfest“ an, was Rainer Wagner en détail vorstellte. „Ziel soll es sein, besser auf das etwas versteckt liegende Museum hinzuweisen“, schilderte er.

An zehn Wanderungen erinnerte Wanderwartin Birgid Ott. Unter dem Motto „Wald und Bäume“ wurden bis zu elf Kilometer lange Touren mit bis zu 27 Teilnehmern durchgeführt.

Über die Spinnstube informierte Marie Böhrer, die unter anderem Vorführungen in Heckfeld, Gottersdorf und Mannheim aufzählte. Auf dem Maimarkt wurden die „Spinnstubendamen“ zu einem Interview ins Gläserne Studio des SWR gebeten. Adalbert Hauck dankte allen Helfern und bezeichnete besonders die Spinnstube als „Aushängeschild“.

Nach der Entlastung gab es eine Überraschung: Nachdem die Heizung des Königheimer Höfleins bereits 2014/15 für Verdruss sorgte, fiel sie im Herbst 2018 komplett aus. „Der Heimatverein beschloss, die für eine neue Heizung nötige Gesamtsumme von 8331,19 Euro zu übernehmen und der Gemeinde zu spenden“. Adalbert Hauck überreichte den symbolischen Scheck an den erfreuten Bürgermeister-Stellvertreter Andreas Fürst, der wiederum die „lebendige Arbeit“ des 302 Mitglieder zählenden Heimatvereins lobte. „Hier wird Geschichte nicht nur konserviert, sondern gelebt und allen Generationen zugänglich gemacht“, hielt er fest und dankte für die Spende.

Kompakt stellte Ehrenfried Scheuermann den Jahresausflug ins Kochertal vor, ehe Birgid Ott auf das unter dem Motto „Von Müllern und Mühlen“ stehende Wanderjahr 2019 hinwies. Adalbert Hauck ermutigte zum Eintritt in den Heimatverein: „Gemeinsam können wir das Erbe der Geschichte weiter tragen.“ ad

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019