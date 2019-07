Hobby-Imker feiert seinen 80. Geburtstag

Höpfingen.Obwohl er in Lauda geboren wurde, gilt Manfred Sauer als echter „Ur-Höpfemer“. An diesem Donnerstag feiert der passionierte Hobby-Imker bei guter Gesundheit seinen 80. Geburtstag.

Dass er das Licht der Welt am 1. August 1939 in der tauberfränkischen Eisenbahnerstadt Lauda erblickte, versteht sich freilich eher als Zufall: Sein Vater, beide Elternteile stammten aus Höpfingen, war dort als Bahnbeschäftigter tätig.

Bis 1946 wohnte die Familie in Lauda, ehe man wieder in Höpfingen sesshaft wurde. Dort wuchs Manfred Sauer mit fünf jüngeren Schwestern auf und erlernte den Beruf des Huf- und Wagenschmieds, der schließlich zu seiner Lebensaufgabe wurde: Nach seiner Lehrzeit wechselte er in die Hardheimer Maschinenfabrik Gustav Eirich, wo er als Schmied bis zum im Jahr 2001 erreichten Ruhestand beschäftigt war.

Auch als Rentner lässt den vielfältig interessierten Jubilar sein Beruf nicht ganz los: Regelmäßig erläutert der agile „Achtziger“ den Gästen und Ausflugsgruppen die historische Schmiede im Heimatmuseum „Königheimer Höflein“ und ist dem Heimatverein Höpfingen als treues Mitglied verbunden. Weiterhin unterstützt er den Musikverein Höpfingen und gehört als Imker seit mehr als 40 Jahren dem Imkerverein Walldürn an. „Die Bienen sind mein großes Hobby“, erklärt Manfred Sauer, dessen Sorgfalt und Erfahrung bei der Gewinnung und Behandlung des eigenen Honigs mehrfach von höchster Stelle ausgezeichnet wurde: Sein Haus zieren zahlreiche Urkunden und Medaillen des Landesverbands Badischer Imker.

Sein privates Gück fand Manfred Sauer bei seiner Gattin Erika, die er 1966 zum Traualter führte. Neben zwei Söhnen zählt auch ein Enkelkind zur Familie. „Das ist meine große Freude“, sagt der Jubilar, der seinen runden Geburtstag am Wochenende feiert. Den Gratulanten schließen sich die Fränkischen Nachrichten, denen der Jubilar seit Jahrzehnten als treuer Leser verbunden ist, mit den besten Wünschen an. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019