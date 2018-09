„Höpfi trifft sich“ beim Quetschefescht

Höpfingen.Zum 66. Mal findet in diesem Jahr in Höpfingen das traditionelle Quetschefescht statt. Die heuer vom Reit- und Fahrverein Höpfinger Pferdefreunde gestellte Festkönigin Laura Kaiser mit ihren Begleiterinnen Bianca Schmitt und Franziska Stumpf werden das Geschehen rund ums Quetschefescht in bewährter Form begleiten.

In bewährter Form führt die GdbR Höpfinger Vereine die Traditionsveranstaltung in der Obst- und Festhalle als Lokalität fort. Dennoch wurde das Konzept für 2018 verändert und angepasst.

Nachdem der Freitagabend in den letzten Jahren immer weniger Besucher erhielt und im letzten Jahr ein Negativrekord von unter 100 zahlenden Gästen erreicht wurde, wird erstmals in diesem Jahr auf die Abendveranstaltung am Freitag verzichtet, da zudem der Arbeitsaufwand für das Event in keinem Verhältnis zum Ertrag und Zuspruch stehe. „Die Hoffnung bleibt, dass der Abend eventuell durch neue Eventideen im nächsten Jahr wiederbelebt werden kann“, erklärt Bürgermeister Adalbert Hauck.

Am Samstag, 22. September, startet das Quetschefescht um 14 Uhr mit der beliebten „Tour de Örtle“, bei der es eine Strecke entweder per Motorrad, mit dem Fahrrad oder zu Fuß entlang der Wege um die Höpfinger Flur herum geht. Die Teilnahmegebühr für Erwachsene und Kinder zählt gleichzeitig als Verzehrgutschein, der im Anschluss in der Festhalle, in der dann auch der Bieranstich stattfinden wird, eingelöst werden kann. Hier wird auch die Truppe mit den meisten teilnehmenden Mitgliedern geehrt.

Der Festgottesdienst findet am Samstagabend statt. So trifft man sich um 18.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Ägidius zum festlichen Gottesdienst, der von der Festkönigin mit ihren Begleiterinnen, dem Familienkreis und dem Gesangverein umrahmt wird.

Im Anschluss sammelt man sich auf dem Vorplatz der Kirche, um in einem gemeinsamen Fackelzug den Weg über die Hauptstraße zur Obst- und Festhalle zu nehmen. Dort startet dann ab 20 Uhr „Höpfi trifft sich!“. Durch den Abend mit Gaudi, Tanz und Unterhaltung mit der Musikkapelle Höpfingen wird der Sprecher der Vereine Erwin Nentwich führen. Für kurzweilige Unterhaltung zeichnen dieses Mal die Höpfinger Pferdefreunde verantwortlich. Hernach besteht wieder die Möglichkeit, das Tanzbein zu schwingen.

Am Festsonntag, 23. September, besteht ab 11.30 Uhr die Möglichkeit für Frühschoppen und Mittagstisch wird. Die letztjährigen Schwierigkeiten bei der Bewirtung wurden zum Anlass genommen, die Organisation und Durchführung des Küchenbetriebs neu zu strukturieren, wodurch es heuer zu keinen Engpässen kommen sollte.

Festzug

Um 13.45 Uhr trifft man sich an der Schule, wo um 14 Uhr der traditionelle Festzug mit den blauen Luftballons beginnt. Gerade der Umzug mit dem gemeinsamen Steigenlassen des blauen Luftballonheeres macht den besonderen Reiz des Quetschefeschtes aus. Karten für den Luftballonwettbewerb können in den nächsten Tagen in der Schule, im Kindergarten oder im Rathaus gegen eine kleine Unkostengebühr erworben werden. Begleitet wird der Festzug vom Kindergarten sowie der Schule Höpfingen.

Die Musikkapelle Höpfingen umrahmt dabei den Festzug, der seinen Weg über die Kirche bis zum Festplatz nehmen wird, wo dann an der ehemaligen Birkenanlage wieder das Kommando zum gemeinsamen Start der vielen hundert quetscheblauen Luftballons gegeben wird. Im Anschluss wird die Jugendkapelle zur Unterhaltung aufspielen.

Für die Kinder gibt es ab 14.30 Uhr in der ehemaligen Birkenanlage eine Spielstraße, die zum Verweilen auf dem Fest und auch zu Kaffee und Kuchen einlädt. Das gemeinsame Singen mit dem Singkreis kann dieses Jahr krankheitsbedingt nicht stattfinden, so dass man sich ab 16 Uhr zum gemütlichen Festausklang bei einem und angenehmen Gesprächen zum „Kouschen“, wie man in Höpfingen sagt, treffen kann. ad

