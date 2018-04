Höpfinger Reiterjugend sehr erfolgreich

Anzeige

Hier mussten die Jugendlichen die Pferde und Ponys beim Freispringen in der Reithalle anhand eines Notenbogens beurteilen. Dieselben Pferde wurden vorab von den Richtern beurteilt. Bei der Auswertung wurden dann die jeweiligen Abweichungen zwischen den Noten der Jungzüchter und den Noten der Richter ermittelt.

Danach hieß es für alle Teilnehmer einen umfangreichen Fragenkatalog rund um die Bereiche der Pferdezucht und -haltung zu beantworten. Dazu gehörten die Fachbereiche Anatomie, Krankheiten, Reitlehre, Fütterung, Weidemanagement sowie die Organisation von Zucht und Reitsport. Die Fragebögen wurden von Berufsschullehrern erstellt, die normalerweise die Pferdewirte unterrichten.

Im Anschluss folgte die Disziplin „Vormustern“. Dabei musste jeder Teilnehmer ein ihm zugelostes Pferd oder Pony nach bestimmten Kriterien im Vorführdreieck präsentieren. Spezielle Jungzüchterrichter beurteilten, wie gut der Teilnehmer das Pferd unter den gegebenen Umständen präsentierte. Ein Teamkollege übernahm dabei die verantwortungsvolle Aufgabe des Peitschenführers, damit das Pferd optimal vorgestellt werden konnte. Sowohl die Leistung des Vorführers als auch die des Peitschenführers wurde begutachtet und bewertet.

Nach dem Mittagsessen musste noch der Teilbereich „Beurteilen“ absolviert werden. Bei dieser Teilprüfung ging es darum, das Exterieur der vorgestellten Pferde unter Berücksichtigung von Alter und Zuchtleistung zu bewerten. Von den Richtern wurde ein Pferd öffentlich beurteilt, damit das Notenniveau abgestimmt werden konnte. Anschließend wurden den Jungzüchtern drei weitere Pferde vorgestellt, die dann jeder einzelne für sich anhand eines Notenbogens zu bewerten hatte. Die Noten wurden anschließend mit denen der Richter verglichen. Schwierig war hierbei auch, dass die Jungzüchter nur ganze Noten vergeben durften.

Am späten Nachmittag erfolgte die Siegerehrung. Die Glückwünsche des Zuchtverbandes überbrachte bei der Siegerehrung Vorstandsmitglied Sabine Schoch. Fast alle Teilbereiche wurden von Mitgliedern aus dem Höpfinger Reit- und Fahrverein gewonnen. Außerdem stellte man mit Enya Farrenkopf die Gesamtsiegerin und mit Kathrin Kreuzer die Vizemeisterin. Eine Marbacher Premiere war die Überreichung eines Wanderpokals an die Gesamtsiegerin, den der Verein zur Förderung der Jungzüchter in Baden-Württemberg gestiftet hatte.

Die Meisterschaft in Marbach gab erste Aufschlüsse, wer die Landesfarben bei den Deutschen Meisterschaften Anfang Juni in Graditz vertreten könnte. Unterstützt werden die Höpfinger Jugendlichen vor allem durch engagierte Eltern, die die Fahrten zu den Veranstaltungen und Vorbereitungslehrgängen in Eigenregie übernehmen. Der erste Vorbereitungslehrgang fand im Februar mit Hannah Bott auf dem Ferienhof Pfeiffer in Bödigheim statt. Im März traf man sich im Gestüt Gaab in Eberstal und trainierte unter Anleitung von Anke Gaab speziell das Vormustern.

Ende März konnten die Jungzüchter bei der ehemaligen Zuchtleiterin Katrin Burger auf dem Erdbeerhof in Gondelsheim bei Bruchsal erfahren, was es mit der Linearen Beschreibung bei Pferden auf sich hat. Der letzte offizielle Lehrgang fand unter der Leitung von Lisa Banzhaf Anfang April bei der Familie Buchele/Säufferer auf dem Bucheckernhof in Albershausen satt. Die letzten Vorbereitungen für die Höpfinger Teilnehmer fanden am Samstag im Zucht- und Pensionsstall bei Marion Hilpert-Breunig in Höpfingen statt. Die Ausbilderin Veronic Hilpert-Schönbein feilte nochmals an Details, was sich gelohnt hat, wie die Ergebnisse zeigten. Anja Stumpf

