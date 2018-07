Höpfinger Rotkreuz-Mitglieder waren beim Fackellauf in Solverino dabei

Anzeige

Organisiert wurde die Fahrt der Höpfinger nach Italien vom DRK-Landesverband. Über 70 Rotkreuzler aus ganz Baden-Württemberg begaben sich per Bus nach Solferino. Am nächsten Tag stand der Besuch verschiedener historischer Gedenkstätten und des Rot-Kreuz-Museums in Castiglione delle Stiviere auf dem Programm.

Internationale Begegnung

Im Gebeinhaus zu Solferino die Grausamkeiten eines Krieges vor Augen geführt zu bekommen, war für sich allein genommen schon eindrucksvoll. Jedoch war der Fackellauf am Samstagabend der Höhepunkt der Reise. Über achttausend Menschen versammelt zu sehen, mit ihnen auf Italienisch, Englisch, Französisch oder auch nur nonverbal in Kontakt zu kommen, das alles und vieles andere mehr machte die Besonderheit dieses Tages aus. Ungezwungenheit und Freude, Gemeinsamkeit in Einheit waren die alles beherrschenden Empfindungen.

Die zahlreichen Begegnungen mit Gleichgesinnten im Vorfeld sowie während des Fackellaufs bleiben ein unvergessliches Erlebnis.

Am Sonntagmittag ging es dann mit vielen Eindrücken wieder zurück nach Hause. „Es war beeindruckend, woher die Teilnehmer alle kamen. Wir trafen Asiaten, Afrikaner, Amerikaner und Europäer – und sie alle waren Mitglied im Roten Kreuz oder im Roten Halbmond“, blickte ein Teilnehmer zurück. „Wir fühlten uns wie auf einem großen Familientreffen. Die Idee Henry Dunants lebt und verbindet alle – auch heute noch.“

