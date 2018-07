Honigbienen aus nächster Nähe betrachtet

Anzeige

Im Imkeranzug unterwegs

Unterdessen war die zweite Gruppe mit dem Imker beim Bienenstand. Im typischen Imkeranzug gekleidet, näherten sich die Kinder dem Bienenstock. Gebannt saßen sie links und rechts des Kastens und beobachteten, wie die Arbeitsbienen mit dem Blütenstaub und Nektar in ihren Stock zurückkehren. Vierneisel hatte die Schüler zuvor gut vorbereitet und über die Gewohnheiten der Bienen aufgeklärt.

Da keiner gestochen werden wollte, hielten sich alle an die Anweisungen, bewegten sich bedächtig und achteten darauf, die Einflugschneise in den Stock frei zu halten. Denn, so erfuhren die Drittklässler, eine Biene „scannt“ ihre Umgebung und fliegt dann auf „Autopilot“ zurück zum Stock.

Staunend betrachteten sie in aller Ruhe den Mikrokosmos der Honigbienen, schauten einer Larve beim Schlüpfen zu und bewunderten die unterschiedlichen Farben der Pollen in den Waben. Natürlich wollten alle auch einmal die Bienenkönigin sehen. Aber das, so erklärte Vierneisel, sei Glückssache bei bis zu 60 000 Bienen in einem Stock. Sie sei auf irgendeinem der vielen Rahmen mit ihrer Hauptaufgabe, der Eiablage, beschäftigt.

Anhand der Rähmchen mit den Waben erklärte der Imker den Lebenszyklus der Biene und des Bienenvolks.

Aber auch die verschiedenen Produkte die bei der Imkerei gewonnen werden, wurden im Kasten gefunden und teilweise auch schon probiert. Während der Imker über seine Arbeit sprach, entdeckten die Kinder doch noch die Bienenkönigin. Nach all den Eindrücken aus der Bienenwelt waren die Schüler hungrig und da lag es doch nahe, zum Abschluss des Ausflugs eine Runde Honigbrote zu verspeisen.

