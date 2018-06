HSV-Fans haben ein Herz für Kinder

Anzeige

Höpfingen.2002 gründeten sieben HSV-Fans den HSV-Fanclub „Nordbadisches Elbufer“, der inzwischen auf stattliche 55 Mitglieder anwuchs und pro Saison rund 20 Heim- und Auswärtsspiele besucht. Auch Nachwuchssorgen sind nicht bekannt: Mit dem elfjährigen Noah Seitz aus Gerichtstetten fährt bereits das jüngste Mitglied mit zu Spielen, sofern diese samstags stattfinden.

Da der sich alle 14 Tage mittwochs im „Ochsen“ treffende Stammtisch sein Herz jedoch nicht nur an den HSV verloren hat, verliert man auch soziale Themen nicht aus den Augen: Zum Ende jeder Saison werden 1887 Euro an das „Ambulante Kinderhospiz Neckar-Odenwald-Kreis“ übergeben. Die Höhe des Betrags fungiert dabei als Hommage an das Gründungsjahr des HSV.

Am Mittwoch freute sich Vorsitzender Jürgen Kriege (Haßmersheim) sehr über die großzügige Spende und dankte dem Fanclub sowie dem rührigen Vorsitzenden Lothar Harlacher. „Wir können das Geld sehr gut gebrauchen“, ließ er im Hinblick auf das Mitte Juli anstehende Familien-Sommerfest wissen.