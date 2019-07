Im Herbst soll der Bau des Seniorenzentrums beginnen

Höpfingen.„Das wird eine kurze Angelegenheit“, scherzte Bürgermeister Adalbert Hauck am Montagabend. Er sollte recht behalten: In scheinbarer Rekordzeit von 18 Minuten wurde der öffentliche Teil der im Sitzungssaal des Rathauses abgehaltenen Höpfinger Gemeinderatssitzung abgehandelt.

Das hatte seinen Grund: Nach der Begrüßung wies das Gemeindeoberhaupt darauf hin, dass sich das einzige größere Thema der Tagesordnung – die Umwandlung einer Regelgruppe des Kindergartens St. Lioba in eine gemischte Gruppe – „eigentlich von selbst geklärt habe“.

Wohl habe die Einrichtung vor geraumer Zeit angefragt und aufgrund starken Zustroms den Bedarf einer solchen Gruppe angemeldet, doch zeichnete sich in Gesprächen mit Eltern peu à peu schwindendes Interesse ab.

„Alltägliches Kuriosum“

„Der letzte potenzielle Interessent sprang dann auch noch ab“, berichtete Hauck und sprach von einem „alltäglichen Kuriosum“: Immer wieder könne der Fall eintreten, dass eine Sache zunächst als dringend notwendig erscheint und dann abzublasen ist. „Es kann allerdings auch umgekehrt passieren“, bemerkte er.

Umfangreicher gestaltete sich die Rubrik „Verschiedenes“: Hier meldete sich zunächst Gemeinderat Thomas Greulich zu Wort, um sich nach dem geplanten Bau des Seniorenzentrums im Bruno-Störzer-Weg zu erkundigen. „Viele Höpfinger denken, dass die Maßnahmen in zwei Wochen beginnen“, betonte Greulich und fragte nach der Vorlage entsprechender Baugesuche.

Bürgermeister Hauck ließ wissen, dass „der Bauherr für die Ausführung seiner Projekte bekannt ist“ und derzeit gemeinsam mit den zuständigen Fachbehörden anstehende Hürden prüfe. „Ziel ist nach wie vor ein Baubeginn im Herbst“, kündigte Hauck an.

Gemeinderat Michael Volk berief sich auf einen anderen Aspekt: In seiner Wortmeldung freute er sich zwar über die blühende Natur des Sommers, rügte aber gleichsam die fehlende Bereitschaft manches Grundstücksinhabers zum Mähen und Pflegen seiner Areale. Als Folge schlagen Sträucher und Hecken so weit aus, dass sie Gehsteige schmälern, wichtige Sichtfenster in Kreuzungsbereichen stark einschränken oder Verkehrsschilder verdecken.

Büsche zurückschneiden

„Derartige Stelle sind mir unter anderem in der Heidelberger Straße, der Watzlikstraße, der Hauptstraße und der Ursbrunnenstraße aufgefallen“, informierte Volk und fragte, ob die Gemeinde eine Möglichkeit zum Intervenieren habe. Schließlich ginge es um die Verkehrssicherheit.

Wie Bürgermeister Hauck erwiderte, sei jeder selbst für den Zustand seines eigenen Grund und Bodens verantwortlich, wobei die Gemeinde „im Bedarfsfall“ durchaus tätig werden könne.

Die letzte Anfrage stellte Gemeinderat Herbert Frisch: „Waren die Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Wasserversorgung im Fuchsenloch erfolgreich?“, wollte er wissen. Hier konnte der Rathauschef noch keine konkrete Antwort geben, da der Verwaltung bisher noch keine Rückmeldungen vorlägen. ad

