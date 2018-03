Innovatives für den Unterricht

Anzeige

Höpfingen.Wie bereits im vergangenen Jahr präsentierte sich das Höpfinger Unternehmen inobjekt auch Anfang 2018 wieder auf den renommierten Fachmessen „Learntec“ in Karlsruhe und „didacta“ in Hannover. Die „Learntec“ ist die wichtigste internationale Leitmesse für digitale Bildung und IT-gestütztes Lernen. Als weltweit größte und Deutschlands wichtigste Bildungsmesse war die „didacta“ in Hannover auch in diesem Jahr wieder richtungsweisend für die Ausstattung von digitalen Klassenzimmern.

Die interaktiven Lehrerarbeitsplätze von „inobjekt“ eröffnen sowohl für technikaffine als auch für weniger technikbegeisterte Lehrer ganz neue, zusätzliche Arbeits- und Gestaltungsmöglichkeiten im Unterricht: Lehrer müssen nicht mehr mit dem Rücken zur Klasse unterrichten, da alle Funktionen von herkömmlichen Lehrerpulten und interaktivem Whiteboards oder Kreidetafeln in einem innovativen Möbel vereint sind.

Neben dem bereits 2017 vorgestellten Lehrer- und Dozentenarbeitsplatz „ino.teach“ wurden von „inobjekt“ drei Neuheiten präsentiert. Der Lehrer- und Dozentenarbeitsplatz „ino.teach II“ ist eine Weiterentwicklung, bei dem der seitliche Auszug zusätzlich stabilisiert wurde und diesen dadurch zum feststellbaren Zusatztisch macht. Die bewährten „ino.teach“-Funktionen wie Höhenverstellbarkeit des integrierten Displays, Abschließbarkeit aller technischen Geräte und dauerhaft der Klasse zugewandter Unterricht bleiben gewahrt.