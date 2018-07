Jede einzelne Frau kann viel bewegen

Anzeige

Waldstetten.Zum „Tag der Frau“ fanden sich 70 Frauen mit einem Glas Sekt oder Saft im Schönstattzentrum Mariengart in Waldstetten ein.

„Einzigartig – Sei was Du bist“ – zu diesem Thema referierte Schwester M. Caja Bernhard aus Schönstatt. Sie zeigte auf, dass an der Wurzel jeder menschlichen Existenz ein grenzenlos guter Gott stehe, der in dem Moment, wenn das biologische Leben beginne, eine einzigartige Seele einforme. In jeden Menschen lege Gott liebevoll ein Stück von sich selbst hinein.

Zur Lebensaufgabe als Christinnen gehöre es, nachzutasten: Was von sich hat Gott in mich hineingelegt? Nur, wer sich geliebt weiß, kann auch davon abgeben. Josef Kentenich, der Gründer Schönstatts, sehe jeden Menschen als Original und Individuum. Es gelte, dies in bestmöglicher Form zu leben und nicht Kopie oder Abklatsch eines Vorbildes zu sein. Tief ins Gemüt eindringen solle vielmehr, dass jeder Mensch eine einzigartige Persönlichkeit sei mit individuellen Fähigkeiten und Talenten, die zu entdecken und zu entfalten seien. So, wie jeder Baum einen Faserverlauf habe, so kenne auch das menschliche Herz etwas Ähnliches. Die Jahreszeiten des Lebens und der Seele bestimmten den Verlauf mit, bildeten die unverwechselbare Persönlichkeit. Gerade schwierige Erfahrungen und besondere Herausforderungen brächten die Menschen weiter und ließen die innere Stärke wachsen. Die Referentin ermutigte jede Frau, darüber zu reflektieren, welche Schwierigkeiten im Leben weitergebracht, gestärkt oder freier gemacht hätten.