JRK Höpfingen beim Landeswettbewerb

Anzeige

Höpfingen.Bei der Jugendrotkreuzgruppe Höpfingen steht am Wochenende ein wichtiger Termin auf dem Programm: Die JRK-Gruppe aus qualifizierte sich beim Kreiswettbewerb der Stufe II in Walldürn für den Jugendrotkreuz-Landeswettbewerb, der am Samstag, 14. Juli, in Ravensburg stattfindet. An diesem Landeswettbewerb nehmen 25 JRK-Gruppen der Stufen II teil. Folgente Aufgabengebiete werden von den JRK’lern zu meistern sein: Erste Hilfe/Notfalldarstellung-Rotkreuzwissen 1 und 2, sozialer Bereich 1 und 2, Kreativaufgabe und Sport/Spiel. Die neun JRK’ler der Stufe II aus Höpfingen sind im Alter von elf bis 16 Jahren und werden von vier DRK-Mitgliedern betreut. Es ist in diesem Jahr die zweite Jugendrotkreuzgruppe des DRK-Ortsvereins Höpfingen, die sich für den Landeswettbewerb qualifiziert hat.