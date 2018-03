Karlheinz Jakob Ehrenmitglied

Anzeige

Der Kassenbericht von Bernhard Heffner zeigte, dass das abgelaufene Vereinsjahr auch in finanzieller Sicht als Erfolg zu verbuchen ist. Helmut Gerig, der zusammen mit Heinz Killian die zahlreichen Buchungen und Belege geprüft hatte, nahm die Entlastung vor. Bei den turnusgemäßen Wahlen wurden sämtliche Amtsinhaber bestätigt: der stellvertretende Vorsitzende Josef Zugelder, Schriftführerin Marion Schäfer, als Beisitzer Rosel Böttcher, Alois Heffner, Jutta Münch und Silvia Schäfer sowie als Kassenprüfer Heinz Killian und Helmut Gerig. Auf Vorschlag des Vorsitzenden wurde Karlheinz Jakob zum Ehrenmitglied ernannt, der bereits seit 30 Jahren im Verein singt und als Kasseprüfer und Schriftführer jahrelang die Aktivitäten in Wort und Bild festgehalten hat.

Auch 2018 will der Gesangverein den erfolgreichen Dreiklang aus Dirigent, Sängern und einem intakten Vereinsleben fortsetzen. Musikalische Akzente sollen dabei die Teilnahme beim Chortreff 2018 Anfang Juli in Buchen und im November beim Liederabend in Höpfingen sein. Den eigenen Liederabend am 27. Oktober will man unter ein besonderes Motto stellen. Am 8. Dezember ist eine eintägige Nikolausfahrt geplant. HF

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.03.2018