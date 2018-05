Keine Einwände für beleuchtete Wand

Anzeige

Höpfingen.Neben privaten, im Vorfeld bereits durch den Ortschaftsrat genehmigten Bauvorhaben in Waldstetten befasste sich der Höpfinger Bauausschuss in seiner Sitzung am Montag mit der geplanten Anbringung einer beleuchteten Plakatanschlagtafel an der Hauswand der ehemaligen Gaststätte „Bübl“ in der Heidelberger Straße.

Seitens der Gemeindeverwaltung sah Bürgermeister Adalbert Hauck „keine Einwände“, wohingegensich Gemeinderat Michael Volk nach der Notwendigkeit einer Beleuchtung erkundigte und fragte, ob eine Befragung der Anwohner bereits erfolgt sei.

Bürgermeister Hauck konstatierte mit dem Hinweis auf die grundsätzliche Möglichkeit, die Beleuchtung beispielsweise ab Mitternacht auszuschalten. Die Maßnahme wurde einstimmig beschlossen.