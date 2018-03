Keine Sorgen mehr um Nachwuchs

Anzeige

In guter Erinnerung bleibt das 60. „Höpfemer Quetschefescht“, bei dem das DRK die Festkönigin (Michaela Greß) und die beiden Festdamen (Rebecca Eiermann und Ronja Weber) stellte. Bei der 88. Blutspendenaktion ehrte das DRK den 15 000. Blutspender (Jürgen Kuhn).

Schriftführerin Ramona Böhrer informierte ausführlich über die aktuellen Themen, die in fünf Vorstandssitzungen besprochen wurden. Dazu gehörten die Beschaffung und Einweihung des neuen Einsatzfahrzeuges, die inhaltliche Gestaltung des „Quetschefeschts“ und die Bodengestaltung in der Fahrzeughalle der Vereinsscheune.

Auch die organisatorische Überleitung von JRK-Mitgliedern in den aktiven Bereitschaftsdienst stand an. In heißen Trainingsphasen befanden sich die Bereitschaftsmitglieder vor dem Maibaumstellen und der tänzerisch untermalten Vorstellung der Festdamen. Die neue Satzung wurde diskutiert wie auch die zunehmende „Zumüllung“ des Schrottcontainers am Bauhof.

Enormes Arbeitspensum

Die umfangreichen Tätigkeitsberichte der Bereitschaftsleitung trugen Michaela Greß und Rebecca Eiermann vor. Der Weiterbildung dienten Fortbildungskurse und Vorträge. Mehrere Bereitschaftsmitglieder besuchten die Landesschule Pfalzgrafenweiler und meisterten die abschließenden Prüfungstests.

Sportplatzdienste beim TSV Höpfingen sowie die Betreuung verschiedener Hallenturniere waren zu bewältigen. Im Einsatz war das DRK auch bei Fastnachtsumzügen, dem Sport- und Reiterfest, beim Fahrertag, der „Tour-de-Örtle“ sowie bei zwei Blutspendeaktionen. Dazu kam der Sanitätsdienst beim Motorradrennen zur deutschen Meisterschaft in Geithain/Sachsen.

Die Helfer vor Ort waren bei 43 Einsätzen unterwegs; allein in Höpfingen und Waldstetten leisteten sie über 200 Einsatzstunden. Das Thema „Selbstverteidigung“ behandelte man im Herbst.

Kassiererin Karin Seber informierte über die Ausgaben und Einnahmen. Die Kassenprüfer Elmar Farrenkopf und Dieter Link bescheinigten ihr eine bestens geführte Buchhaltung.

53 Kinder werden betreut

„Die Sorgen über fehlenden Nachwuchs im Jugendrotkreuz Höpfingen gehören der Vergangenheit an“: Mit dieser Feststellung eröffnete Diana Nied ihren Jahresbericht. 43 Kinder in verschiedenen Altersgruppen wurden vorbildlich betreut. Eine Bambini-JRK-Gruppe mit 15 Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren trifft sich donnerstags von 17 bis 18 Uhr, eine zweite mit neun Kindern im Alter von drei bis neun Jahren freitags von 16 bis 17 Uhr und die dritte JRK-Gruppe mit 19 Kindern im Alter von acht bis 14 Jahren dienstags von 17.30 bis 18.30 Uhr, unterstützt von „Bufdi“ Dennis Kalinowski. Die Gruppenstunden wurden pädagogisch abwechslungsreich gestaltet von Beatrix Hilpert, Michaela Greß, Ronja Weber, Diana Nied, Kersti-Kuhn-Weidner und Rebecca Eiermann. Im neuen Vereinsjahr gibt es für die JRK- Gruppen ein Übernachtungs-Wochenende in der Waldhütte Waldstetten.

Kooperation mit dem Kindergarten

Die neuerliche Kooperation des DRK Höpfingen mit den Vorschulkindern des Kindergartens und die seit Jahren gute Zusammenarbeit mit der Grundschule würdigte Vorsitzender Norbert Kuhn. Im Kindergarten übten die Kinder spielerisch die korrekte Formulierung eines Notrufs und lernten, wie man Verletzte trösten und kleine Wunden verbinden kann.

„Wie kann ich helfen? Mit dieser Frage beschäftigte sich Norbert Kuhn in der dritten Klasse mit fünf DRK-lern. 22 Viertklässler waren an einem Tag zu Besuch beim DRK und befassten sich mit der „Ersten Hilfe beim Fahrradunfall“ und dem Absetzen eines Notrufes. Freudig verkündete Kuhn: „Es gibt auch wieder eine „Rotkreuz AG“ in der Schule“. Die vierte Klasse mit 22 Schülern (Klassenlehrerin Dagmar Bartholomä) trifft sich alle 14 Tage während der Schulzeit für eine Stunde.

In Vertretung der Leiterin der DRK-Seniorengymnastik, Cornelia Reichert, berichtete Ramona Böhrer über die rege, hochmotivierte Gruppe mit 32 Personen, die auch die Geselligkeit pflegt. Edgar Busch betreut 86 Personen im Höpfinger Hallenbad in drei Gruppen mit folgenden Helfern: Anita Schmid, Margarete Sokol und Jörg Heuduck.

Der neue Kreisgeschäftsführer Joachim Herrmann stellte den Antrag auf Entlastung des Vorstandes. Nachdem die Mitglieder ausführlich über die neue Satzung diskutiert hatten, beschlossen sie diese einstimmig.

„Überwältigende Leistungen“

Anschließend gratulierte Norbert Kuhn drei engagierten Rotkreuzlern: Ronja Weber avancierte zur Gesundheits- und Krankenpflegerin und Rettungssanitäterin. Andy Dittrich fungiert als neuer Notfallsanitäter und Fabian Streckert legte seine Prüfung als Rettungssanitäter ab.

Überwältigt war Kreisgeschäftsführer Joachim Herrmann von den enormen Leistungen des DRK- Ortsvereins Höpfingen. Als Sprecher des DRK-Kreisverbandes Buchen charakterisierte Hardheims Bürgermeister Volker Rohm den „bestens vernetzten Ortsverein“, der in vielfacher Weise zu beneiden sei.

Auch Bürgermeister Adalbert Hauck bewunderte den Verein voller Stolz ob der großartigen Erfolge. Norbert Kuhn lebe überzeugend vor, was er seit Jahrzehnten mit Herzblut verfolge.

Seine Stellvertreter Helmut Häfner und Jens Eiermann bescheinigten, der Vorsitzende verkörpere in persona den DRK-Ortsverein.

Weitere Grußworte übermittelte im Auftrag der Feuerwehr und der DLRG Carsten Hauk. TSV-Vorsitzender Jürgen Kuhn dankte für die ehrenamtlichen Sportplatzdienste.

Als ältestes aktives Rotkreuzmitglied charakterisierte Hans Kaiser Norbert Kuhn als Vorbild und „Zugpferd des Vereins“. WB

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.03.2018