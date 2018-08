Kinder erlebten abwechslungsreiche Tage

Anzeige

Höpfingen.Ein buntes Programm mit Spiel, Spaß und Spannung erfreute die jungen Teilnehmer des 23. Höpfinger SPD-Ferienspaßes.

So erkundete man am Dienstag mit Revierleiter Stefan Michel den Flugplatz-Wanderweg und manches kleine Wunder der Natur, während die Reise am Mittwoch auf den Schwarzacher Tierpark mit der dortigen „Alla-hopp-Anlage“ führte.

Am Donnerstag besuchte man die Aufführung „Däumelieschen“ der Pepperoni- Sommerbühne Gottersdorf. Dass die ursprünglich angedachte Radtour aufgrund der starken Hitze entfiel, tat der Freude aller freilich keinen Abbruch. Abgerundet wurde der Tag durch einen Abstecher an der Kneippanlage, wo sich alle so richtig erfrischen konnten. Am Freitag freuten sich die Teilnehmer nicht nur über einen spannenden, unter dem Motto „Wasser marsch – mit Blaulicht und Martinshorn“ stehenden, von Helmut Häfner koordinierten Nachmittag mit dem neuen Feuerwehrauto HLF-10, sondern auch über kühle Wasserspritzer – gerade angesichts der auch für die Kleinen strapaziösen Hitze eine vergnügliche Abwechslung.