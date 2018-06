Kinder gestalten ihre Postkarten

Anzeige

Auch Teilnehmer aus Walldürn und Hardheim sind willkommen. Sie können sich zuvor auch die Ausstelleng im Foyer des Rathauses ansehen und dann das Thema unter dem Blickwinkel ihres Heimatorts bearbeiten.

Preise für drei Entwürfe

Papier und Malstifte werden gestellt. Gemalt werden kann auf den Papiergrößen DIN A 5 und DIN A 4 mit Filzstift oder mit Malfarben (keine Wasserfarben). Der „Künstler“, der beim Malen ins Schwitzen kommen sollte, kann sich natürlich auch mit einem Getränk erfrischen. Wer ein Meister der Farben und der Karten werden will, der kann an zwei Terminen zum Aktionsnachmittag im Höpfinger Rathaus vorbeikommen: am Donnerstag, 5. Juli, von 15 bis 17.30 Uhr und am Donnerstag, 12. Juli, von 15 bis 17.30 Uhr

Die Prämierung des Malwettbewerbs soll dann am Mittwoch, 3. Oktober, beim „50er-Jahr-Fest“ der Spinnstube am „Alten Rathaus“ auf dem Plan vorgenommen werden. Dort gibt es für die besten drei Entwürfe Preise und die Werke werden dann als „Postkarten“ gedruckt. Sie können natürlich auch als „Gruß aus Höpfingen“ versandt werden.

