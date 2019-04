Kinder können ab sofort auf dem neuen Bolzplatz toben

Höpfingen.Ein langgehegter Wunsch geht nun pünktlich zum Beginn der Osterferien in Erfüllung: Am Dienstag übergab die Fraktion der CDU-Bürgerliste des Höpfinger Gemeinderates zwei Tore für einen neuen Bolzplatz in Höpfingen. Der „Freizeitkick“ der Höpfinger Kinder und Jugendlichen kann auf dem etwa 20 auf 25 Meter großen Wiesengrundstück in der Verlängerung der Watzlikstraße ab sofort beginnen.

Der aufmerksame Beobachter erinnert sich sicherlich noch daran, dass dieses Anliegen schon seit einigen Jahren auf der Agenda des CDU-Ortsverbandes und der CDU-Bürgerliste stand. Allerdings erforderte die Suche nach einem geeigneten Grundstück doch eine geraume Zeit. Ortsnah sollte es sein, aber auch so gelegen, dass Anwohner nicht durch Spiellärm gestört werden. Nach Auffassung von Fraktion und Ortsverband erfüllt das nun gefundene Grundstück diese Voraussetzungen in idealer Weise. Hier gilt der Dank der Initiatoren dem Grundstückseigentümer Maik Dörr sowie der Familie Neukirchner als Bewirtschafter der seither landwirtschaftlich genutzten Fläche für die unkomplizierte Überlassung des Geländes.

Nun heißt es also „Anpfiff“ für die Nachwuchstribbler, auf der von Fraktion und Ortsverband gepflegten Spielfläche. Die Ausstattung des für alle Höpfinger Kinder zugänglichen Bolzplatzes wurde bewusst auf das notwendige Inventar, die beiden Toren, beschränkt. Ein pfleglicher Umgang wird erwartet. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019