Kinderchor bereits eine feste Größe

Waldstetten.Was auf der Bühne wie aus dem Stegreif aussieht, muss oft hart erarbeitet werden. Das gilt auch für den Kinderchor des Gesangvereins „Frohsinn“ Waldstetten.

Michael Henn probt mit den Kindern das Lied „Hakuna Matata“ aus dem Musical „König der Löwen“. Während er die Melodie auf dem Klavier mitspielt, wandern seine Blicke über das Instrument auf die Gesichter seiner Schützlinge. „Also – erst mal das Verzweifelte und dann das Glückliche. Ihr müsst die Gesten überzeichnen, dann versteht Euch das Publikum“, ruft er ihnen zu.

Plötzlich verspricht sich eine Solistin und er muss abbrechen. Der nächste Versuch gelingt ohne jeden Tadel und bestätigt die Aufführungsreife.

Beim Liederabend des Gesangvereins „Frohsinn“ am Samstag wird der Kinderchor bereits zum vierten Mal mit von der Partie sein. Die zehn Kinder und Jugendlichen sind inzwischen eine feste Größe im Programm und schaffen es immer, sich in die Herzen des Publikums zu singen.

Dirigent Michael Henn selbst hält ein Jahr länger den Dirigentenstab in der Hand. In dieser Zeit hat er nicht nur den Kinderchor gegründet, sondern leitet auch sehr erfolgreich den Jugend-Projektchor. Im ersten Jahr mit 13 Jugendlichen und jungen Erwachsenen besetzt, werden in diesem Jahr bei dieser Formation deutlich mehr als 20 Sänger auf der Bühne stehen.

Henn zieht hat für den Liederabend mit allen Chören ein „Best of“-Repertoire erstellt, in dem er auf die in seinen drei Chören jeweils beliebteste Chorliteratur zurückgreift.

Vorsitzender Herbert Frisch blickt mit Stolz auf die letzten fünf Jahre zurück. „Die Begeisterung von Michael ist ansteckend. Er ist ein Glücksfall für unseren Verein, weil er Engagement und Ernsthaftigkeit mit jugendlichem Esprit verbindet. Bei der Liedauswahl hat er ein sicheres Gespür dafür, was mit dem jeweiligen Chor machbar ist. Das motiviert natürlich jeden Sänger“.

Der Liederabend findet am Samstag, 28. Oktober, um 20 Uhr in der Turnhalle Waldstetten statt. Neben den drei Waldstettener Chören wird der Chor Cantamus aus Buchen unter der Leitung von Michael Wüst mit von der Partie sein. Interessierte sind willkommen. Der Eintritt ist frei. MF

