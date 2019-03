Kirchenkonzert mit „Deutscher Messe“

Höpfingen.Ein Klangerlebnis der besonderen Art versprechen die Musiker der Trachtenkapelle Höpfingen unter Leitung von Holger Dörr und die Sänger der drei Chöre des Gesangvereins Höpfingen unter Leitung von Gerhard Bönig. Am Sonntag, 14. April, findet um 18 Uhr die Aufführung der Deutschen Messe – auch bekannt als „Schubert-Messe“ – statt. Die Aktiven befinden sich bereits in der Vorbereitung. Im Anschluss an die Aufführung der Schubert Messe werden nochmals alle beteiligten Gruppen im Rahmen eines kleinen Kirchenkonzertes zwei Liedbeiträge vorbringen. Nach der Veranstaltung wird vor der Pfarrkirche noch für das leibliche Wohl gesorgt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019