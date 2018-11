Kleine Dose mit großer Wirkung

Höpfingen.Kleine Dose, große Hilfe: Der DRK-Ortsverein Höpfingen bietet zum Weihnachtsmarkt am Samstag, 1. Dezember, gegen eine kleine Spende eine rote Rotkreuzdose an. In vielen Notsituationen können Menschen, die Fragen der Rettungskräfte nicht mehr beantworten. Sind keine Kontaktpersonen vor Ort, wird es oftmals schwierig, an teils lebenswichtige Informationen zu gelangen.Abhilfe soll hier die Rotkreuzdose schaffen. Durch Hinweisaufkleber an der Wohnungstür sowie an Kühlschrank wird den Helfern signalisiert, dass wichtige Informationen schon im Vorfeld zusammengetragen wurden.

Da der Kühlschrank in nahezu jeder Wohnung problemlos zu finden ist, wird dort die Dose aufbewahrt. Die Rettungskräfte gelangen dadurch unbürokratisch und schnell an Gesundheitsdaten Wie Allergien, Medikamenteneinnahme und Anamnese der betroffenen Person, wer der Hausarzt ist, ob es eine Patientenverfügung gibt oder erfahren, wer im Notfall verständigt werden soll. Bild: Norbert Kuhn

