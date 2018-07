Kreative Grüße aus Höpfingen

Anzeige

„Die eigentliche Idee zu diesem Malwettbewerb kam von Brigitte Liebler“, verdeutlichte Wagner. Er wies auf die schwindende Bedeutung der Postkarte hin, die vielen Kindern nur noch aus Alben oder von nur noch selten in den Briefkasten flatternden Grüßen geläufig sein dürfte.

Im Laufe des Nachmittags nutzten zahlreiche Kinder – darunter die Höpfinger DRK-Minis – die Möglichkeit, „ihr Höpfi“ in bunten Bildern und frohen Farben zu umschreiben. Die Kleinen diskutierten lebhaft und mit bemerkenswertem Wissen darüber, was Höpfingen eigentlich auszeichnet und was zu Papier gebracht werden sollte: Ist es die rührige Vereinswelt? Sind es die Fußballer des TSV oder die ausgelassen dem fastnachtlichen Brauchtum huldigenden „Höpfemer Schnapsbrenner“? Ist es das Familienbad, die Kneippanlage, der Lochsee oder doch eher die Pfarrkirche St. Ägidius? Ist es Bürgermeister Adalbert Hauck, Bundestagsabgeordneter Alois Gerig oder etwa Gundolf „Rotschi“ Nohe? Kreative Einfälle jedenfalls gab es genug.

„Eines machte der erste Termin des Malwettbewerbs deutlich – die Kinder identifizieren sich mit Höpfingen über ihre Aktivitäten in den Vereinen.“

„Für sie ist das ihre Heimat, ihr Verständnis für Geborgenheit und für Lebensqualität“, sagte Rainer Wagner als stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins in einer ersten Bewertung der Arbeiten. „Und diese Botschaft über ‚ihr Höpfi’ wollen sie auch nach außen mitteilen.“

