Kreuzwegstationen erstrahlen in neuem Glanz

Waldstetten.Der Kreuzweg in Waldstetten erstrahlt in neuem Glanz. Der Höpfinger Heimatverein unter Vorsitz von Adalbert Hauck konnte dazu Zuschüsse vom Denkmalamt vermitteln. Zusammen mit einer Spende der Frauengemeinschaft und privaten Spenden konnte das Projekt damit finanziert werden.

„Den Kreuzweg beten“ ist eine alte christliche Tradition, die sich vor allem in der katholischen und anglikanischen Kirche erhalten hat. Besonders in der vorösterlichen Bußzeit und der Karwoche wird diese Gebetszeit gepflegt. Sie soll den Gläubigen vor Augen führen, welche Leiden Jesus Christus auf sich genommen hat, um die Menschen zu erlösen. Bereits im Mittelalter wurden dazu, zunächst von den Franziskaner-Mönchen „Kreuzwege“ mit Bildern errichtet. Vorbild ist der in der Bibel, vorwiegend im Matthäus-Evangelium beschriebene Weg in Jerusalem, den Jesus gegangen ist, von der Verurteilung durch Pontius Pilatus bis zur Grablegung.

In Waldstetten wurde Mitte des 19. Jahrhunderts innerhalb der Friedhofsmauer ein solcher Kreuzweg errichtet, nachdem einige Pfarreimitglieder dies ausdrücklich wünschten. Rund 40 Jahre später waren die einzelnen Bilder jedoch verwittert und nicht mehr reparabel, so dass der damalige Pfarrer von Waldstetten, Dekan Hehn, um die Jahrhundertwende bei der Kunsthandlung Franz Xaver Bott in Tauberbischofsheim einen neuen Stationenweg in Auftrag gab.

Nach der Neugestaltung des Friedhofes im Laufe der 70-er und 80-er Jahre wurden diese Bildnisse renoviert und fanden einen neuen Platz entlang der Straße und des Fußweges von der Kirche zum Schönstattzentrum.

Seitdem nagten der Zahn der Zeit und das Wetter erneut an den Gipsreliefs: Die Farben verblassten, Gliedmaßen an den Figuren brachen oder platzten ab. Im Februar dieses Jahres bauten Pfarrgemeinderat Michael Schäfer und Klaus Heimberger, Mitglied im Gemeindeteam, die Bildreliefs behutsam ab, denn sie waren in die massiven Sandsteinrahmen eingeklebt und drohten beim Ausbau zu zerbrechen.

Anschließend reinigte Michael Schäfer unter großem Aufwand die Sandsteinhauben und -sockel von Moos und Flechten. Restaurator Bronold aus Gerlachsheim überarbeitete die Gipsbilder. „Ich bin begeistert von der Detailtreue und dem realistischen Ausdruck der Figuren“ bestätigt der Restaurator, der bei der Renovation all seine Fachkenntnisse aufgewendet hat, um die teilweisen sehr filigranen Details zu erhalten oder zu ersetzen, inklusive der Bemalung.

Am Samstag, 20. Oktober wird Pfarrer Rapp den Kreuzweg segnen. Zur Feier werden die Stationen mit Kerzen und Fackeln festlich beleuchtet. MF

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.10.2018