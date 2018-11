Langjährig Aktive repräsentieren die FG

„Faschnacht ist Leben, Liebe und Leidenschaft“: Unter diesem Motto starteten die „Höpfemer Schnapsbrenner“ ihre Kampagne.

Höpfingen. Die Fastnachtseröffnung in Höpfingen fand am Samstag unter Mitwirkung der Musikkappelle und Teilnahme der Bevölkerung am Narrenbrunnen statt.

Nach einigen Begrüßungsworten und einem Schnaps aus dem Brunnen ging es gemeinsam zum Gemeindezentrum.

„Es ist nicht leicht, ein Narr zu sein, doch mir fällt immer was neues ein“ – eigentlich ein Kinderlied von Rolf Zuchowski, doch der Inhalt spiegelt sehr deutlich wieder, mit welchen Herausforderungen ein Narr heute zu kämpfen und die Fastnacht viel zu bieten hat.

Präsident Jürgen Farrenkopf lud alle ein, mit dabei zu sein. Die Fastnachtsvereine böten die geeignete Plattform zum Narrentreiben. Nach einer leidenschaftlichen Laudatio auf die Faschenacht hatte der Jugendelferrat seinen großen Auftritt.

Rap der Jungelfer

Jugendpräsiden Linus Fürst und seine Jugend-Elferräte stellten sich gekonnt mit einem selbst gedichteten Rap vor und brachten danach die großen Elfer zum Schwitzen, als diese unter großem Gelächter den Robbentanz aufführen mussten.

Hernach folgte als erster Höhepunkt des Abends die Vorstellung des Kinderprinzenpaares – Prinzessin Maya, die Straußewärtin vom Adelsberg, und Prinz Quentin der Fischkopp-Kicker von de Lorenze (Maya Sauer und Quentin Zachau). Zuerst wurde aber noch das letztjährige Kinderprinzenpaar, Prinzessin Lara, das tanzende Huhn vom Eiermann, und Prinz Jonas der sportlichen Schoko-Padawan (Lara Eiermann und Jonas Bischof) gebührend verabschiedet.

Nachdem der Jugendhofstaat die Bühne verlassen hatte, stellte Präsident Jürgen Farrenkopf den närrischen Fahrplan für die bevorstehende Kampagne vor. Danach wurde auch schon das Holzscheit für die Elferratsvereidigung gerichtet. Auf diesem musste Neu-Elfer Sami Dargatz dann knieend seine Aufgabe lösen, welche darin bestand, ein Lego-Auto in elf Schritten zusammenzubauen. Danach wurde er feierlich in den Kreis der Elfer aufgenommen. Der Präsident stellte namentlich alle Elferräte und Komitee-Mitglieder vor und führte dann zusammen mit dem Vorsitzenden vereinsinternen Ehrungen durch.

Prinzessin Meike, die Ihre Liebe im Kabucklerland fand, und Prinz Dirk der Erste (Meike und Dirk Fahrmeier) – das letztjährige Prinzenpaar – wurden auf die Bühne gerufen. Bevor sie die „Insignien der Macht“ an ihre Nachfolger übergaben, wurde ihnen für ihr Mitwirken in der „tollen zurückliegenden Kampagne“ gedankt.

Geheimnis gelüftet

Das wurde das Geheimnis gelüftet: Die Türen gingen auf und das neue Prinzenpaar trat ein: Seine Tollität Prinz Matze der Erste und ihre Lieblichkeit Prinzessin Daniela „die Kaiserin“ (Daniela Kaiser-Hauk und Matthias Hauk). Mit ihnen führen zwei langjährige Aktivposten der FG das Schnapsbrennervolk in diesem Jahr an.

Bevor die Zwei mit der Regentschaft beginnen konnten, mussten sie sich allerdings erst einer Musterung durch das letztjährige Prinzenpaar unterziehen. Nachdem diese dann positiv ausfiel, erhielten sie die Insignien. Anschließend wurde unter den Klängen der „Schwanbergstürmer“ bis tief in die Nacht gefeiert.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018