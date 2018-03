Lautsprecheranlage funktioniert wieder

Die Mitglieder des Fördervereins „Große Sporthalle“ in Höpfingen mit ihrem Vorsitzenden Ehrenfried Scheuermann übergaben am Samstag die von Stefan Kaiser instandgesetzte Lautsprecheranlage an Bürgermeister Adalbert Hauck in der Sporthalle Höpfingen im Beisein von Repräsentanten der Ortsvereine und der Schule.

© Wendelin Böhrer