Höpfingen.„Mit beispielhafter Leidenschaft und Hingabe erfüllte Christa Streckert kompetent und zuverlässig ihre Aufgaben als Kassenwartin“, so Regina Scheuermann in der Jahreshauptversammlung der DLRG Höpfingen. Streckert gab in dieser Versammlung nach 37 Jahren ihr Amt an Lena Mechler weiter.

Für ihre einwandfrei geführte Buchhaltung und die souveräne Kassenführung habe ihr der Verein vielfach zu danken. Darüber hinaus war sie früher im Küchenteam bei Zeltlagern dabei und kocht bis heute noch bei verschiedenen Anlässen. Außerdem hielt sie als „Haus- und Hof-Fotografin“ das Vereinsleben in einer Vielzahl von Bildern fest, so die Vorsitzende.

Richtungsweisend und respektvoll liege Christa Streckert das Wohl des Vereins am Herzen. Christa Streckert wurde mit der Ehrenmedaille in Gold des DLRG Bezirkes Frankenland ausgezeichnet. WB