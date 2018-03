„Lieber gemeinsam als einsam“

Anzeige

Die Ehrung langjähriger Mitglieder nahm Kreisvorsitzende Heidegard vor. Gleich 15 Mitglieder wurden für zehnjährige Zugehörigkeit ausgezeichnet: Waltraud Bachert, Roland Hollerbach, Daniel Hollerbach, Mathias Hollerbach, Irene Hollerbach, Inge Kaiser, Karl Kaiser, Sabine Lokotsch, Nadine Lokotsch, Selina Lokotsch, Edith Schiffermann-Peters, Maria Warzecha und Heinrich Warzecha.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Wilma Sauer und Gottfried Sauer geehrt, für 30 Jahre Werner Link, für 35 Jahre Renate Walter, für 40 Jahre Adele Mohr und Beate Greulich und Gilbert Eichstädt für 70-jährige Mitgliedschaft.

In seinem Tätigkeitsbericht erinnerte Leopold Lokotsch an drei Vorstandssitzungen, zwei Kreisverbandstagungen, zwei Kreisvorstandssitzungen und drei Informationsnachmittage. Das große Interesse zeigte sich an der hohen Besucherzahl. An einem Tag referierte Rechtsanwalt Jürgen Nesweda über die Testament, Erbrecht und Rente.

Der von Leopold Lokotsch organisierte Jahresausflug führte in die Fränkische Schweiz, Bayreuth, Bamberg zum Kloster Vierzehnheiligen und fand gute Resonanz.

Weiterhin wurden 25 runde Geburtstage und 16 halbrunde Geburtstage wahrgenommen. Bei der Jahresabschlussfeier folgten 44 Personen der Einladung. Die monatliche Rechtsberatung wird sehr gut angenommen. Intensiv beteiligt sich das Ehepaar Lokotsch an den gemeindlichen Veranstaltungen.

Neuwahlen

Über Einnahmen und Ausgaben des Vereins informierte Kassiererin Karin Lokotsch. Detlev Köhler, der zusammen mit Irmgard Neubauer und Hildegard Hauck die Kassenprüfungen vornahm, bescheinigte ihr eine vorbildliche Buchführung.

Die Kreisvorsitzenden Heidegard Busch leitete die Neuwahlen. Leopold Lokotsch wurde in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt; so auch Gerhard Frisch als stellvertretender Vorsitzender, Karin Lokotsch als Kassiererin und Schriftführerin; Adele Mohr, Ingeborg Frisch und Mathilde Braun-Magnone als Beisitzer und als Revisoren: Detlef Köhler, Irmgard Neubauer und Hildegard Hauck. Als Delegierte für den Bezirksverbandstag wurden gewählt: Leopold, Lokotsch, Gerhard Frisch, Karin Lokotsch, Inge Frisch, Detlef Köhler und Mathilde Braun- Magnone.

Zum Abschluss des offiziellen Teils wies Leopold Lokotsch auf den Ausflug nach Koblenz und Rüdesheim am 28. Juli. WB

