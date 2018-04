Maria Böhrer hat die Spinnstube mitgeprägt

Anzeige

Maria Böhrer setzte und setzt dank ihres vielseitigen Engagement im Heimatverein Höpfingen, vor allem in der Spinnstube, Akzente.

Höpfingen. Maria Böhrer – eine über die Ortsgrenzen hinaus geschätzte und beliebte Persönlichkeit – feierte am Samstag im Kreise ihrer Verwandten, Freunde, Bekannte, den Frauen der Spinnstube und den ehemaligen Arbeitskolleginnen bei der Familie ihrer Tochter Ulrike und Sohn Klaus im Gasthof „Linde“ in Pülfringen ihren 80. Geburtstag. Die Geburtstagsfeier bildete für Bürgermeister Adalbert Hauck in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Heimatvereins Höpfingen den gebührenden Rahmen, die Jubilarin in diesem Verein zum Ehrenmitglied zu ernennen.

Maria Böhrer entstammt als Tochter von Alois Farrenkopf und seiner Frau Hedwig, geborene Dörr, einer alteingesessenen, zwölfköpfigen Familie. In der elterlichen Landwirtschaft und im Haushalt lernte sie schon frühzeitig, Hand anzulegen und Rücksicht zu nehmen. Ihr familiär begründetes Engagement für andere kam später mehreren Gremien und Vereinen ihrer Heimatgemeinde zugute.