Maßvolle Investitionen statt rigides Sparen

Anzeige

In ihren Stellungnahmen zeichneten die Fraktionssprecher Martin Sauer (CDU), Thomas Greulich (SPD) und Herbert Frisch (Freie Wähler) ähnliche Stimmungsbilder.

CDU-Fraktion

Einigkeit herrschte insbesondere bei der in die Schule verlegte Kleinkinderbetreuung: Wohl verwies Martin Sauer auf geplante, im Zuge der Beschlussfassung „aber so nicht direkt vorhersehbare“ Ausgaben von knappen 800 000 Euro, erwähnte aber im selben Atemzug die in dieser Summe beinhalteten Brandschutzverbesserungen, die „mit Sicherheit nicht unnötig“ seien. „Außerdem bringt die Kleinkinderbetreuung Leben in das Gebäude, in dem es nun keine Hauptschüler mehr gibt“, konstatierte er und sprach von einer „nicht ganz freiwilligen, aber gut angebrachten und sinnvollen Investition“.

Auch das mit 250 000 Euro veranschlagte Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) der Freiwilligen Feuerwehr und die Erschließung weiterer Bauplätze im „Heidlein II“, die Straßensanierungsmaßnahmen in Waldstetten sowie zwischen Waldstetten und Altheim seien „sehnlichste Wünsche, die nun erfüllt werden“. Bei alledem bleibe die Pro-Kopf-Verschuldung trotz erneutem Anstieg auf knapp 540 Euro „noch auf einem passablen Level“.

SPD-Fraktion

Thomas Greulich berief sich auf das für 2018 anvisierte positive Ergebnis von 185 000 Euro. „Berücksichtigt man hier die ordentliche Tilgung laufender Kredite über 160 000 Euro, bleiben lediglich 25 000 Euro an Eigenmitteln, die den Handlungsspielraum begrenzen“, bilanzierte er. „Rekordverdächtige“ Einnahmen der Gemeinde über Steuer- und Zuweisungsgelder stehen dabei höheren Personal- und Sachkosten gegenüber, was die Frage provoziere, wie es bei schlechterer Konjunktur laufen solle.

„Ohne strukturelle Einschnitte im Geschäftsbereich würde Höpfingen dann auf keinen grünen Zweig mehr kommen“, prognostizierte der SPD-Sprecher. Lob fand er für die im Etat vorgesehenen Großprojekte: Sowohl der zu erschließende Baugrund im „Heidlein II“ als auch die partielle Nutzungsänderung des Schulhauses seien für die nächsten Jahrzehnte bedeutsam und stellen wichtige Weichen.

„Man muss jungen Familien Bauland anbieten, was aber eine funktionierende Kleinkindbetreuung bedingt“, betonte Greulich und sprach diesbezüglich von der „besten denkbaren Lösung“. Dennoch sei mittelfristig keine Besserung der Haushaltslage erkennbar, wodurch auch unklar sei, wann und wie man den seit Jahren zur Debatte stehenden Neubau eines Feuerwehrgerätehauses schultern wolle. Bezüglich der Wasserversorgung empfahl er erneut eine interkommunale Zusammenarbeit, um strukturelle Probleme zu lösen und Synergieeffekte zu schaffen.

Fraktion der Freien Wähler

Auch Herbert Frisch kam auf „eine sich nicht wesentlich ändernde Finanzlage“ zu sprechen und hob zunehmende Personalkosten hervor, wobei diese nicht zuletzt durch die Umstellung auf die Doppik im kommenden Jahr unabdingbar seien. In den kommenden Jahren werde sich die Nettoinvestitionsrate bei etwa 25 000 Euro einpendeln, so dass man zwei Optionen habe: „Wir könnten durch rigides Sparen die Vernachlässigung wichtiger Werte in Kauf nehmen oder eine maßvolle Erhöhung der Verschuldung für die nötigsten Maßnahmen erzielen“, fasste Frisch zusammen. Er hielt fest, dass man sich zum Wohl der Bürger für Letzteres entschieden habe. „Die Projekte sind kein Luxus, sondern notwendig oder etwa im Fall der Sanierung der Dr.-Thomas-Nörber-Straße in Waldstetten überfällig“, erklärte er und bezeichnete etwa einen neuen Kredit in Höhe von 350 000 Euro als gerechtfertigt.

Mit dem Dank an die Verwaltung ging die Zustimmung des Haushaltsentwurfs durch alle Fraktionen einher.

Bezüglich der für Waldstetten angedachten Investitionsschwerpunkte freute sich besonders Ortsvorsteher Helmut Hartmann. „Waldstetten blüht angesichts mehrerer Projekte im fünfstelligen Euro-Bereich wie der Friedhofs- und Straßensanierung auf“, sagte er. „Der Stolz über einen so schönen Ortsteil wird auch den Gesamtgemeinderat beflügeln“. Außerdem sprach er die Notwendigkeit weiterer Bauplätze an. Nur so könne man dem Abwandern junger Familien Einhalt gebieten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.03.2018