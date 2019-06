Mitglieder erhalten eine Dividende von 3,5 Prozent

Höpfingen.„Energiewende gemeinsam gestalten“ ist der Leitspruch der 1887 Mitglieder zählenden und über ein Geschäftsguthaben von 7 598 700 Euro verfügenden Energie & Umwelt eG Neckar-Odenwald-Main-Tauber, deren achte Generalversammlung am Montag in der Höpfinger Festhalle stattfand.

Aufsichtsratsvorsitzender Michael Schneider eröffnete die Tagesordnung, um das Wort an Vorstandsvorsitzenden Wendelin Geiger zu übergeben. Zunächst erinnerte ein kurzer Videovortrag von Professor Dr. Volker Quaschning an die aktuelle Situation der erneuerbaren Energien und der Klimaschutz-Bemühungen, ehe die Sinnhaftigkeit eigener Photovoltaikanlagen anhand von Beispielrechnungen und der Strompreisentwicklung in den Fokus gerückt wurde.

„Jeder zweite Käufer bestellt inzwischen auch Solarspeicher“, hielt Geiger fest. Wenn die installierte Photovoltaikleistung den Wert von 52 Gigawatt in Deutschland erreiche, bedeute das jedoch möglicherweise das Ende der Photovoltaik: „Die Vergütung für eingespeisten Solarstrom bei neuen Photovoltaikanlagen geht dann auf den Nullwert zurück. Das bedeutet einen Rückgang der Installationszahlen und macht das Erreichen der Klimaschutzziele unmöglich“, gab er zu bedenken und machte auf den „Zubau-Deckel“ für die Abschaffung des 52-Gigawatt-Deckels aufmerksam.

Kompakt wies er auf derzeit 43 Photovoltaikanlagen und ein Stromspeichersystem hin. So konnten 2018 6747 Megawattstunden Strom erzeugt und über 4523 Tonnen Co2 eingespart werden. „Damit liegt die Stromproduktion 2018 über Plan“, freute er sich und begründete die guten Werte mit hoher Sonneneinstrahlung, Zusatzerträgen aus Direktvermarktung, dem komplett am Netz verbrachten Jahr sowie dem flüssigen Wartungs- und Reinigungsprogramm, das nur wenige Ausfallzeiten erzeugt. Neuinvestitionen gab es keine.

Auf dem Feld der Windkraftprojekte wurden im vergangenen Jahr 7664 Megawattstunden Strom aus vier Beteiligungen in Hettingen/Rinschheim, Kirchberg/Jagst und Ahorn/Buch erzeugt – allerdings noch ohne den Bürgerwindpark Gerichtstetten, an dem die Genossenschaft Anteile über 750 000 Euro und damit eine Kapitalbeteiligung von 13,64 Prozent hält: Die vier an den Start gegangenen Windkraftanlagen mussten aufgrund Schäden am Turm vorläufig wieder vom Netz genommen werden (die FN berichtete). „Bis spätestens Dezember 2019 sollen die Anlagen mängelfrei übergeben werden“, informierte Geiger und gab bekannt, dass aufgrund von Ausgleichszahlungen und Kaufpreisreduzierungen seitens des Herstellers Enercon „kein Schaden entsteht“.

An Biomasse-Projekten stellte Wendelin Geiger die problemlos funktionierenden und aus kalkulatorischer Sicht durchaus profitablen Gülleveredlungsanlagen in Buchen und Oberneudorf vor, die im vergangenen Jahr bei einer Co2-Einsparung von über 832 Tonne zusammen 1,24 Megawattstunden Strom erzeugten.

„Wir haben alles richtig gemacht“, bilanzierte er und dankte den Betrieben, dem Team und den beteiligten Volksbanken für die vertrauensvolle und seriöse Zusammenarbeit. Mittelfristig sei man weiterhin auf der Suche nach Neuprojekten in allen Bereichen, wobei sich im Bereich Windkraft „weiterer Zubau und Beteiligungen in der Region nicht einfach gestalten“, so Geiger.

Den Jahresabschluss präsentierte Holger Dörr (Volksbank Franken. Er verwies auf die Bilanzsumme von 13 650 633,32 Euro, die Gesamtleistung von 1 533 237,18 Euro, den Jahresüberschuss von 403 880,45 Euro und den Bilanzgewinn über 293 606,89 Euro. „Das kann sich sehen lassen“, erklärte er und sprach von einem „zufriedenstellenden Ergebnis“.

Danach ergriff Aufsichtsratsvorsitzender Michael Schneider wieder das Wort, um kompakt auf das Schaffen des Aufsichtsrats einzugehen. Einstimmig genehmigte die Versammlung neben dem Bericht des Aufsichtsrats und der Feststellung des Jahresabschlusses die Verwendung des Jahresüberschusses. Dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, die 293 606,89 Euro in die Ausschüttung einer 3,5-prozentigen Dividende (264 503,75 Euro) und den Gewinnvortrag auf das Geschäftsjahr 2019 (29 103,14 Euro) zu verwenden, schlossen sich die Mitglieder ebenfalls einstimmig an.

Nachdem Michael Schneider den Prüfungsbericht bekanntgegeben hatte und dieser genehmigt worden war, entlastete Bernhard Eckert Vorstand und Aufsichtsrat. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.06.2019