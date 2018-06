Mitgliederstärkste Energiegenossenschaft

Anzeige

Kompakt wies Geiger auf derzeit 43 Photovoltaikanlagen und ein Stromspeichersystem hin, die 2017 5800 Kilowattstunden Strom erzeugten und fast 4000 Tonnen Co2 einsparten. Die gemäß Serviceplan gewarteten Anlagen wurden auf Direktvermarktung umgestellt. Als Neuinvestitionen kamen die Bürgeranlagen „Hemberger Oberneudorf“ (Februar 2017), „Sans Walldürn V“ (Mai 2017) und „Hein Tauberbischofsheim“ (August 2017) hinzu.

Windparkbeteiligungen

Auf dem Feld der Windkraftprojekte ist die Genossenschaft mit drei Beteiligungen vertreten, die im vergangenen Jahr 6725 Megawattstunden Strom erzeugten. Mit siebenprozentiger Kapitalbeteiligung (490 000 Euro) ist man an der Bürgerwindparkanlage „Großer Wald Hettingen“ beteiligt, deren Stromproduktion im vergangenen Jahr mit 36 135 Megawatt die Pläne übertraf.

An der Bürgerwindanlage „Kirchberg/Jagst“ ist man mit 600 000 Euro vertreten, was 5,45 Prozent Kapitalbeteiligung bedeutet. Auch hier verkündete Geiger eine deutlich über dem Plansoll liegende Stromproduktion von 54 427 Megawatt in 2017.

Mit 12,48 Prozent Kapitalbeteiligung (407 000 Euro) ist man auch an der Bürgerwindanlage Ahorn/Buch GmbH&Co. KG beteiligt, die gleichermaßen solide Monatserträge erzielt. Mit einem bis 2026 laufenden Nachrangdarlehen über 60 000 Euro kaufte sich die Genossenschaft auch am Windpark Külsheim ein.

Biomasse-Projekte

An Biomasse-Projekten stellte Wendelin Geiger die problemlos funktionierenden und aus kalkulatorischer Sicht durchaus profitablen Gülleveredlungsanlagen in Buchen und Oberneudorf vor. Während diese 2017 in Buchen 642 Megawattstunden Strom erzeugte, waren es in Oberneudorf immerhin deren 513. Im Ausblick wies Geiger auf geplante Investitionen, etwa in den Windpark Gerichtstetten (750 000 Euro). Die Suche nach weiteren Partnern für Gülleveredelungsanlagen und die Umsetzung diverser Photovoltaikanlagen dauere an.

Den Jahresabschluss stellte Holger Dörr (Volksbank Franken) vor. Er verwies auf die Bilanzsumme von 13 361 014,47 Euro, die Gesamtleistung von 1 280 000 Euro, den Jahresüberschuss von 271 352,55 Euro und den Bilanzgewinn über 238 109,10 Euro. „Wir verfügen über ein ob seiner Stabilität und Kontinuität zufriedenstellendes Zahlenwerk“, untermauerte Dörr den Bericht und ließ wissen, dass das DGRV-Rating der Genossenschaft eine im überaus positiven Bereich von 23 Punkten liegende Bewertung erteilte.

2,75 Prozent Dividende

„Wie es sich für eine Energiegenossenschaft gehört, steckt hier viel Energie drin“, lobte Dr. Achim Brötel und informierte kurz über das Schaffen des Aufsichtsrats. Einstimmig genehmigte die Versammlung neben dem Bericht des Aufsichtsrats und der Feststellung des Jahresabschlusses die Verwendung des Jahresüberschusses. Dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, die 297 509,10 Euro in die Ausschüttung einer 2,75-prozentigen Dividende (208 382,62 Euro), den Gewinnvortrag auf das Geschäftsjahr 2018 (29 726,48 Euro) sowie die Einstellung in Rücklagen (59 400 Euro) zu verwenden, schlossen sich die Mitglieder ebenfalls einstimmig an.

Die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat verband Bürgermeister Adalbert Hauck (Höpfingen) mit einem Grußwort, in dem er Höpfingen zum „geographischen Zentrum der Genossenschaft“ erklärte und „die Umsetzung von Klimaschutz in unserer Heimat“ als „gute Sache“ bezeichnete, in der statt Worten nur Taten zählen, welche die Genossenschaft Jahr für Jahr in vortrefflichem Maße umsetze.

Schließlich kam es zu einem Wechsel im Aufsichtsrat: Nachdem der langjährige Vorsitzende Klaus Saffenreuther auf eigenen Wunsch um Amtsentbindung gebeten hatte, wurde Michael Schneider (Vorstandsvorsitzender der Volksbank Main-Tauber) zum Nachfolger bestimmt. Nneu in das Gremium gewählt wurde Holger Engelhardt (Volksbank Mosbach). ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.06.2018