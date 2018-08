Mittelalter-Flair beim Schlachtfest in Höpfingen

Anzeige

Der Samstag steht unter dem Motto „90er“. Am Nachmittag um 16 Uhr startet das erste Gaudi-Dart-Turnier. Anmeldeschluss ist bis 12 Uhr am Samstag, via E-Mail (dart@fgh70.de). Alle Details zum Turnier gibt es unter www.fgh70.de. Gestartet wird in 4er Teams, die Startgebühr beträgt zehn Euro (Kosten für den E-Dart-Automaten sind darin enthalten). Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis ein komplettes Grillfest für acht bis zehn Personen.

Nach dem Gaudi-Dart-Turnier geht es nahtlos zur 90er-Party mit Siegerehrung auf dem Areal an der FG-Halle über. Für Open-Air Party- und Club-Stimmung sorgt„DJ Firefly“. Der Eintritt hierzu ist frei.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familien und der Schlachtfest-Spezialitäten, die auch an den anderen Tagen angeboten werden. Nach einem Frühschoppen bieten die Schnapsbrenner auch Mittagessen ab etwa 11.30 Uhr.

Besonders die kleinen Gäste kommen am Sonntag voll auf Ihre Kosten. Rund um die FG-halle sorgen die „Schnapsbrenner“ für Spiel und Spaß .

Am Montag gibt es nochmals Mittagsessen, speziell auch für Firmen ab 11 Uhr.

