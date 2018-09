„Moderner Anwalt für soziale Werte“

Eher im Stillen, aber umso gemütlicher feierte der VdK-Ortsverband Höpfingen am Donnerstag sein 70-jähriges Bestehen.

Höpfingen. Vom „Verein der Kriegsversehrten“ wandelte sich der VdK zum modernen Anwalt sozialer Werte. Den Vespernachmittag im Bürgersaal anlässlich des Jubiläums der Höpfinger Ortsgruppe eröffnete Vorsitzender Herbert Häfner mit seiner Begrüßung. Im Namen des Vorstands betonte er, dass der VdK „seine Aufgaben ernst nimmt und für andere da sein möchte“, ehe er auf die Geschichte des Vereins einging.

Die Gründung fand im Oktober 1948 im Gasthaus „Zum Engel“ statt. Dem ersten Vorstand gehörten Vorsitzender Erich Vogel, 2. Vorsitzender Walter Wohlauf, Kassier Adolf Tobiarz, Schriftführer Paul Münch und die Beisitzer Fritz Kaiser, Maria Schmachtel und Paul Wilfer an.

Einen Monat später wurde beschlossen, die aus Dornberg, Rütschdorf, Vollmersdorf und Wettersdorf stammenden Ortsmitglieder zu übernehmen. Zeitgleich begann die Abhaltung von Monatssprechstunden in Dornberg. Durch Wegzug von Erich Vogel erfolgte 1949 eine erste Veränderung im Vorstand: Nun wurde der seinerzeit 84 Mitglieder umfassende Verein von Adolf Tobiarz als Vorsitzendem geführt. Auch Karl Mühlhansel als Kassier, die Beisitzer Josef Geiger, Karl Dörr, Frieda Sauer und Johann Heinrich sowie die Revisoren Ludwig Eiermann und Alfred Link kamen neu hinzu.

Ende 1949 fand in der Turnhalle ein Varieté zum Thema „Trotzdem lachen“ statt. 40 Prozent des Erlöses von insgesamt 407 verkauften Eintrittskarten erhielt der VdK-Ortsverband, der wenige Monate später seine erste Haus- und Straßensammlung für bedürftige Kommunionkinder und Konfirmanden durchführte. Bei dieser wurden in Höpfingen 200 D-Mark und in Dornberg 25 D-Mark gesammelt, die als Geschenkpäckchen übergeben wurden. Auch für den Bau eines Erholungsheims für Bedürftige in Baden-Baden wurde gespendet.

Blick in die Chronik

1954 wurde in Zusammenarbeit mit dem Heimkehrerverband und dem TSV Höpfingen das Theaterstück „Die Ersatzbraut“ aufgeführt.

Kurz nach dem Krieg war es jedoch unter den Vorzeichen von Kriegsversehrten und Hinterbliebenen, wohnsitzlosen Vertriebenen und grassierender Arbeitslosigkeit kein Leichtes, soziale Belange zu vertreten. Viele Neubürger wanderten wieder ab, weil es weder Arbeit noch Brot gab. 1959 kam es schließlich zu einer Protestkundgebung in Sennfeld.

Nachdem Ehrenvorsitzender Adolf Tobiarz 1962 starb, wurde Julius Schneider zum Nachfolger und wiederum 1968 von Valentin Naber abgelöst, der den VdK Höpfingen zwölf Jahre mit Engagement führte. 1973 starb mit Maria Schmachtel ein weiteres Mitglied der ersten Stunde. Ein Jahr später vergrößerte sich der Verein, da die 18 Mitglieder der Waldstettener Ortsgruppe nach deren Auflösung integriert wurden.

Ausflüge und Adventsfeiern

Bei der Jahreshauptversammlung 1980 wurde Josef Geiger zum Vorsitzenden gewählt. Als Schriftführer war Josef Böhrer aktiv, während Johann Pittner die Kasse führte.

1995 wiederum begann die Ära von Vorsitzendem Harro Geiger, der viele Tagestouren und mehrtägige Ausflüge organisierte. Auch gesellige Adventsfeiern und Nikolausnachmittage lockten zahlreiche Besucher an. 2009 trat Harro Geiger auf eigenen Wunsch zurück.

Der aktuelle Vorstand besteht seitdem aus Vorsitzendem Herbert Häfner, 2. Vorsitzender Elly Jirschikowsky, Schriftführer Walter Kaiser, Kassierin Petra Eiermann (vorher Stephan Münch und Gerhard Häfner), den Beisitzern Inge Klotzbücher und Helmut Rosner sowie den Revisoren Gerhard Häfner und Karin Gutmann. Als Frauenvertreterin wirkt Renate Häfner.

Aktuell 210 Mitglieder

Auch in aktueller Zeit steht der inzwischen 210 Mitglieder umfassende VdK für menschliche Wärme und den Dienst am Nächsten: So verzichteten die Mitglieder 2011 auf Weihnachtsüberraschungen und spendeten der Kinderkrebshilfe „Regenbogen“ Würzburg 300 Euro; ebenso wurde der Umbau des früheren Schwesternheims zum Pfarrheim auf vehementen Einsatz des Vorstands mit 800 Euro bezuschusst. 2017 wurden insgesamt 1000 Euro an den DRK-Ortsverein Höpfingen zur Anschaffung des neues Einsatzfahrzeugs gespendet.

Zum Schluss dankte Herbert Häfner „seinem“ Vorstandsteam und bezeichnete das Jubiläum als „Ansporn zum weiteren Dienst zum Wohl der Mitmenschen“. Gleichsam hob er hervor, dass der VdK Höpfingen gerade durch die mühevolle Arbeit in der schweren Nachkriegszeit heute auf einem guten Fundament stehe und „erstklassige Arbeit für alle Betroffenen“ leiste.

Beim anschließenden Vesper lebten in lockerer und kameradschaftlicher Atmosphäre zahlreiche Erinnerungen auf. ad

