Höpfingen.Vom absoluten Geheimtipp entwickelte sich der von Josef „Mojo“ König und Jürgen „Uno Kuhno“ Kuhn in die Wege geleitete Höpfinger Musiker- und Künstlerstammtisch binnen weniger Monate zur beliebten Plattform.

An jedem zweiten Dienstag im Monat finden sich interessierte Musiker und Künstler aus der Region Odenwald-Tauber ein: In geselliger, zwangloser Runde wird über gute Musik, ansprechende Alben, empfehlenswerte Konzerte und eigentlich alles, was dazugehört, gesprochen.

Wer möchte, kann auch sein Instrument mitbringen oder seine Stimme erheben und singen – das Genre spielt keine Rolle; jede Darbietung ist gerngesehen.

Dem Stammtisch entsprang im Juli ein Flohmarkt, der gut besucht wurde und ebenfalls mit einem kleinen „Liedersingen“ endete. Im August findet der Stammtisch jedoch aufgrund der Sommerpause nicht statt. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019