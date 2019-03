Musikverein bildet Jungmusiker aus

Höpfingen.Der Musikverein Höpfingen ist bestrebt, junge und talentierte Musiker zu fördern. Die Ausbildung genießt einen hohen Stellenwert, nicht zuletzt um die Zukunftsfähigkeit des Vereins zu sichern. Aus diesem Grund startet der Musikverein eine neue Ausbildungsrunde. Nach einer Informationsveranstaltung im vergangenen Jahr beginnt nun der theoretische Unterricht in sechs Theorie-Einheiten. Die Termine hierzu stehen bereits fest.

Alle interessierten Kinder und Jugendlichen ab der ersten Klasse sind zum ersten Theorieunterricht am 30. März von 10 bis 12 Uhr in die Musikscheune willkommen, ebenso alle Kinder und Jugendlichen, die im vergangenen Jahr nicht am Infoabend teilnehmen konnten. Die weiteren Termine können bei den bekannten Ansprechpartnern Jasmin Baumann oder Kerstin Schuh erfragt werden. Im Anschluss an die Theorieeinheiten beginnt zum neuen Schuljahr 2019 dann der Unterricht an den Instrumenten, für den die vorangehende Theorie erforderlich ist.

