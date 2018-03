Neue Nutzung für unansehnliches Areal

In der Sitzung des Bauausschusses wurde am Montag eine innerorts zu errichtende Plakattafel auf dem „Ochsen-Parkplatz“ genehmigt. Trotz Einspruchs eines Anwohners sprach aus der Sicht des Gremiums nichts gegen die Tafel. Zwar erfragte Gemeinderat Stefan Michel am Beispiel der eher spärlich genutzten Werbewand in der Friedensstraße die unbedingte Notwendigkeit des Bauvorhabens, doch stimmte der Rat bei einer Enthaltung zu. „Es werden noch Gespräche geführt, aber der Gemeinderat sieht keinen Grund zur Nichtzustimmung“, so Bürgermeister Adalbert Hauck.

Reine Formsache waren die Nutzungsänderung eines Lagers in der Dornberger Straße zu einem Umrüstraum für Fahrwerktests und der Neubau eines Wohnhauses im Waldstettener Baugebiet „Glöckle II“, bei dem die Baugrenze durch Überbauung mit einer Garage geringfügig um 1,68 Quadratmeter überschritten wurde. Beides wurde einstimmig genehmigt.

Das gilt auch für die Vergabe der Planungsleistungen zur Erschließung neuer Bauplätze im Baugebiet „Heidlein II“, für die Straßenbau inklusive Straßenbeleuchtung, Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung nötig sind. Bürgermeister Hauck bemerkte, dass „häufige Nachfrage schnelle Planungen bedingen“. Wolle man zudem noch 2018 Einnahmen durch veräußerte Grundstücke erzielen und Grundsteinlegungen beobachten, müsse man rasch reagieren. Dass zumeist nur Hausanschlüsse gelegt werden müssen, vereinfache die Lage. Einstimmig wurde das Ingenieurbüro Sack & Partner (Tauberbischofsheim) mit der Planung beauftragt. ad