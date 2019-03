Neues Ausbildungskonzept für digitale Sprechfunker

Höpfingen.Die Einführung des Digitalfunks schreitet zügig voran und befindet sich bereits mitten in der internen Testphase. Die DLRG-Einsatzgruppen sind landesweit, so auch im Neckar-Odenwald- und Main-Tauber-Kreis, mit digitalen Funkgeräten ausgestattet. So kann in der Funkgruppe des Wasserrettungsdienstes, im Probebetrieb, die digitale Sprechfunkpraxis umgesetzt werden.

Nun ist es notwendig, dass alle Einsatzeinheiten in Baden-Württemberg eine entsprechende Ausbildung bekommen. Aus diesem Grund wurde ein neues Konzept zur Ausbildung für digitale Sprechfunker durch die Arbeitsgemeinschaft der „Weißen Hilfsorganisationen“ erarbeitet.

Mit diesem gemeinsamen Konzept startete der erste Lehrgang in den Schulungsräumen der DLRG-Gruppe Höpfingen. Die Teilnehmer wurden in 16 Unterrichtseinheiten, unter anderem in den Themen Rechtsgrundlagen, Sprechfunkbetrieb, Grundlagen des Digitalfunks, Gerätekunde und der praktischen Handhabung der digitalen Funkgeräte, geschult. Am Sonntag erfolgte dann die schriftliche Prüfung, die alle Fachhelfer im Wasserrettungsdienst erfolgreich bestanden.

Seinen besonderen Dank für die Unterstützung und Betreuung während des Lehrgangs richtete Ausbilder Norbert Streckert an die Helfer der Höpfinger Ortsgruppe und die Referenten Jakob Schlegel, Markus Brixel und Rene Kremser vom DRK. Besonders betonte er dabei die Bedeutung der Teamarbeit, die es erst ermögliche, eine derart hochwertige Ausbildung durchzuführen.

