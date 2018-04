Nistkästen und Insektenhotels gebaut

Anzeige

Da sie die Helligkeit des Tages meiden und die Dämmerung am Abend und in der Nacht bevorzugen, brauchen Ohrwürmer tagsüber ein geeignetes Versteck. Solche Verstecke konnte die Klasse ganz leicht und schnell selbst bauen.

Die Schüler hatten kleine Blechdosen und Tontöpfchen mitgebracht, die sie mit Stroh ausfüllten und mit einem Draht an den Bäumen auf der am Ortsrand gelegenen Streuobstwiese von Martin Berberich befestigten.

Mehr handwerkliches Geschick brauchten die Schüler für den anschließenden Bau von Nistkästen. Die fertig zugeschnitten Teile wurden angebohrt und miteinander verschraubt.

Nachdem die Kinder geeignete Plätze für das Anbringen der Nistkästen gefunden hatten, gingen sie auf Spurensuche am Waldrand. Ganz besonders still mussten sie sein, als Monika Frisch Vogelstimmen in die Luft schickte, um Vögel anzulocken, die nach ihrem Konkurrenten Ausschau hielten.

Mittwoch, 18.04.2018