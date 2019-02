Ohne Veränderungen „nicht existenzfähig“

Eingebracht und verabschiedet wurde in der Sitzung des Gemeinderates am Montag der Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Höpfingen.

Höpfingen. Dem Haushaltsplan 2019 kommt gleich in mehrfacher Hinsicht eine besondere Bedeutung zu. Zum Einen kommt er durch die Umstellung auf das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ in neuer Aufmachung daher, zum Anderen bezeichnete Bürgermeister Adalbert Hauck ihn durch den nicht gelungenen Ausgleich als „härtesten Haushaltsplan seiner Amtszeit“. Der Ausgleich wurde um rund 303 000 Euro verfehlt.

Der Bürgermeister zeigte sich auch in seinem Vorwort recht kritisch: Mit der neuen Haushaltsrechnung zeige sich das elementare Problem Höpfingens noch deutlicher als bisher: Die Finanzmittel reichen nicht aus, um neben dem normalen Betrieb die nötigen Gelder zur Abschreibung von Investitionen zu erwirtschaften. „Das liegt einerseits an fehlenden Einnahmen, die sicher auch durch nicht vorhandenes Gewerbe und damit fehlende Gewerbesteuer zustande kommen“, bilanzierte Hauck.

Dem stehen sehr hohe Freiwilligkeitsaufgaben zum Wohl der Einwohner und Nutzer entgegen. „Das Familienbad ist nur die Spitze des Eisbergs“, erklärte das Gemeindeoberhaupt und ließ wissen, dass auch im Pflichtbereich viele Dinge „deutlich kostenintensiver als gedacht sind“. Nun gelte es, nach Lösungen zu suchen und auszuloten, wo Geld gespart werden könne. „Ob es uns gelingt, steht freilich auf einem anderen Blatt“, betonte Hauck.

Auch die Stellungnahmen der drei Fraktionssprecher Andreas Fürst (CDU-Bürgerliste), Thomas Greulich (SPD-Bürgerliste) und Herbert Frisch (Freie Wähler) wiesen ähnliche Ansätze auf.

Andreas Fürst, CDU-Bürgerliste

Fürst sah das primäre Problem im neuen Haushaltsrecht und dessen Vorschrift, Abschreibungen für getätigte Investitionen zu erwirtschaften. „Unternehmerisch gesehen mag das korrekt sein, ist aber für Höpfingen ein Thema nicht unerheblicher Tragweite“, schilderte er und nannte die für Abschreibungen einzuplanende Summe von 700 000 Euro. Zur Verfügung stünden 400 000. „In den Folgejahren wird das nicht besser“, merkte Fürst an. Dennoch könne man nicht den Kopf in den Sand stecken, zumal auch 2019 Maßnahmen zur Weiterentwicklung Höpfingens und Waldstettens auf der Agenda stehen; zum Beispiel das Neubaugebiet „Heidlein II“ und die Sanierung der Dr.-Thomas-Nörber-Straße. „Man kann sich nur leisten, was finanziert werden kann, muss aber den Bürgern auch Lebensqualität geben“, erklärte er abschließend und forderte die gemeinsame Suche nach Lösungen. „Wir müssen dafür kämpfen, dass Höpfingen weiterhin gestaltet und nicht nurmehr verwaltet wird“, bemerkte Andreas Fürst.

Thomas Greulich, SPD-Bürgerliste

Thomas Greulich berief sich unisono auf „große Herausforderungen für Höpfingen“ und die nicht optimale Situation des neuen Haushaltsrechts. „Die finanzielle Lage der Gemeinde ist als äußerst ernst einzuschätzen“, mahnte er an und sah der Zukunft verhalten entgegen: „Ohne strukturelle Veränderung ist die Gemeinde aus Sicht der SPD-Bürgerliste mittelfristig nicht mehr existenzfähig“, erklärte Greulich. Die neu anfallenden Ausgaben seien „höchstens durch rekordverdächtige Steuer- und Abgabesätze eventuell zu stemmen“. Das aber sei nicht im Sinne der Bevölkerung.

Auch der Betrieb des Familienbads könne auf Dauer nicht allein durch die Kommune getragen werden; der Eigenbetrieb Wasserversorgung sei dem Problem stagnierendem Wasserverkaufs und geringerer Erlöse bei steigenden Personal- und Sachkosten ausgesetzt.

Zwar dürfe kein Stillstand einkehren, was diverse für 2019 geplante Projekte auch garantieren, doch müsse man sich über die mit diesen einkehrenden zusätzliche Belastung der kommenden Haushaltsjahre bewusst sein.

Herbert Frisch, Freie Wähler

„Wer eine Verbesserung erhoffte, wurde enttäuscht“: Klare Worte fand Herbert Frisch in seiner Stellungnahme. Er bezeichnete das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ gerade mit angesichts der für 2019 vorgesehenen Investitionssumme von knapp 1,7 Millionen Euro als extreme finanzielle Herausforderung.

Wohl sprach Frisch behufs des Baugebiets „Heidlein II“ und der Dr.-Thomas-Nörber-Straße sowie der dank fehlender Bauplätze in Waldstetten dringend ins Visier zu nehmenden Baugeländeerschließung von „zwingend zu realisierenden Maßnahmen“, unterbreitete aber Vorschläge zur Neukalkulation.

„Höpfingen hat erst recht unter diesem Haushaltsplan nichts zu verschenken“, mahnte Frisch an und sprach von der Notwendigkeit einer neuen Kreditaufnahme über 281 280 Euro, die zu den im Ergebnishaushalt fehlenden 302 992 Euro dazu kommen.

Im Sinne der Transparenz beantragte er schließlich eine dem Gemeinderat jährlich präsentierte Liste mit den Grundstücksgeschäften der Gemeinde. „Der Haushaltsplan legt unsere finanziellen Schwachpunkte schonungslos offen, so dass es mit Gebührenerhöhungen und einem ‚weiter so’ nicht getan ist“, rechnete Frisch vor, „wenngleich wir dieses Neuland mit gewissem Unbehagen betreten, müssen wir das Ganze angehen und unsere Hausaufgaben machen!“

Mit dem Dank an die Verwaltung ging die Zustimmung des Haushaltsentwurfs durch alle Fraktionen einher.

