„Postkarten sind Andenken für die Ewigkeit“

Von der Leidenschaft gepackt

Adalbert Hauck, Bürgermeister und Vorsitzender des Heimatvereins, skizzierte den Werdegang der Ausstellung und erinnerte an die Flugplatzausstellung 2005, die Thomas-Buscher-Ausstellung 2009 und die Eisenbahnausstellung 2010. Zur Entstehungsgeschichte dieser Postkartenausstellung erwähnte der Bürgermeister, dass er bereits in seiner Jugend in den Unterlagen seines Vaters, seines Onkels und der Tante Postkarten gesammelt habe. Später habe ihn auch die Briefmarkensammelleidenschaft und noch das „Postenkartenfieber“ fasziniert. Doch die eigentliche Sammelleidenschaft für Postkarten krönte der Nachlass des holländischen Sammlers Jan Vermeulen mit seinen Restbeständen aus Walldürn und Umgebung. Diese „zerstreuten sich in alle Winde“, doch nachträglich konnte der Heimatverein noch etliche Karten zurück erwerben, so Hauck.

„Jan Vermeulen war Sammler mit Leib und Seele“, bestätigte auch Rainer Wagner die Leidenschaft des Niederländers. Sein spezielles Sammelgebiet sei die Geschichte der Walldürner Post gewesen. Einen Teil dieser Sammelobjekte habe auch der Heimatverein Höpfingen erwerben können, so Wagner. Dazu gehören vor allem auch Postkarten, die auch in der eröffneten Ausstellung zu begutachten sind.

Exemplare für bis zu 19 Euro

Wagner skizzierte nicht nur eine umfassende Replik über die geschichtliche Entwicklung der seit rund 160 Jahren existierenden Postkarte weltweit, sondern konzentrierte sich vor allem auf den heimatlichen Bereich im Dreierverband Walldürn-Höpfingen-Hardheim. So seien Postkarten von und aus Höpfingen zwischen 1890 und 1899 auch auf den heimischen Markt gekommen, erklärte er den Zuhörern. Alte Postkarten von Höpfingen gebe es noch heute im Internet für einen bis 19 Euro pro Exemplar, meinte Wagner. Die einstige „Correspondenz-Karte“ sei ein sensationeller Erfolg gewesen: 1,4 Millionen Karten wurden 1869 verkauft. Von der einfachen Nachricht bis zum Liebesgeständnis, kurz und knackig, mal eher romantisch oder doch nur rein informell: Die Postkarte sei sozusagen die SMS der Jahre um 1900 gewesen.

Wagner teilte mit, dass sich mitunter ganze Liebeskorrespondenzen in einer Postkartensammlung befänden. Meisten jedoch habe man einfach nur Grüße, Verabredungen, Hinweise für Besorgungen oder Angaben über Zugverbindungen notiert. Es erschienen Grafiken und Bilder, auf einer Karte wurde auch gereimt. „Peter hat ‘nen Sonnenbrand, vom vielen Stehen am Kartenstand“, wie Wagner schmunzelnd ergänzte.

Kurze, aber wichtige Botschaft

„Postkarten sind Andenken für die Ewigkeit“, hob Wagner hervor. Den ersten Masseneinsatz erlebte die Postkarte im deutsch-französischen Krieg 1870/71 als Feldpostkarte. „Ich lebe noch“ lautete damals meist die knappe Botschaft. Das goldene Postzeitalter der Postkarte brach an. Eigene Postkartenverlage entstanden. Gerade die Deutschen waren Weltmeister im Produzieren und Versenden von Postkarten.

Später gab es bunte Gratiskarten in Ständern. Sie machten Werbung für Konzerte, Lesungen, Bier. Metzger, Gasthöfe und Firmen gehörten zu den Ersten, die das Potenzial des Massenmediums erkannten und Reklame per Karte verschickten. Karten trugen Botschaften offen zur Schau und behielten kein Geheimnis für sich. Karten wurden eher aus der Nähe als aus der Ferne verschickt: als Kurzmitteilung, schnell geschrieben und transportiert. „Gruß aus...“ wurde selbst in anderen Sprachen zum Fachausdruck für die entsprechenden Ansichtskarten bekannt.

Viele Gründe für Abstieg

2006 wurden immerhin noch 225 Millionen Postkarten von der Deutschen Post befördert, so Wagner. Auch für den Abstieg könne man viele Gründe finden. Heute sei die Postkarte kaum noch billiger als ein Brief, der dafür meist schneller befördert werde. Die Konkurrenz sei enorm: Urlaubspost käme heute per SMS.

Wer sich auf die Spuren der Postkarte machen will, ist bei der Höpfinger Ausstellung richtig, wie Rainer Wagner versicherte. „Höpfingen, Walldürn und Hardheim sieht man einmal ganz anders“. Die Postkartenausstellung ist bis zum Herbst 2018 zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus zu besichtigen. Nach Vereinbarung sind auch weitere Öffnungszeiten möglich, so der stellvertretende Vorsitzende Rainer Wagner nach seiner Rede.

Im Anschluss vergnügten sich die begeisterten Interessenten an so manchen noch gut bekannten Gebäuden, Gasthäusern, Straßenzügen und Vorgärten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018