„Rock am See“ mit Lagerfeuer

Wer es eher gemütlich und entspannend liebt, kam zwar nicht auf seine Kosten – aber genau das ist im Bereich der etwas härteren Rockmusik, Metal und Punk sowieso nicht das eigentliche Ziel: Stattdessen geht es hier viel mehr um druckvolle, kräftig vorantreibende und möglichst „dynamische“ Musik. Und genau diese präsentierte „Glasgow Underground“ rund um das Lagerfeuer in perfekter Manier.

Besonderes Ambiente

Pünktlich zum Einbruch der Dunkelheit übernahmen die aus Hardheim und Umgebung stammenden Mitglieder der „Thrashflegel“ das musikalische Regiment am Lochsee und standen ihren Vorgängern freilich in nichts nach. Mit viel Elan, Feingefühl für ihre Instrumente und selbstverständlich dem nötigen „Speed“ konzentrierten sich Dirk Blaschke, Johannes Sitterberg, Michael Reichert, Patrick Laub, Peter Geier, Jörg Dargatz und Steffen Ehmann ebenso auf handgemachte Musik, mit der sie mindestens genauso rasant wie „Glasgow Underground“ an der Stimmungsschraube drehten.

Mit ihrer manchen Klassiker umfassenden Setlist hatte die Combo keine Mühe, die altersmäßig bunt gemischten Besucher des Sommerfests am See bestens in Schach zu halten.

Gerade die lauschige Stimmung des weder zu warmen noch zu kalten Sommerabends sorgte in Verbindung mit dem besonderen Ambiente rund um den Lochsee sowie der nicht alltäglichen Musik für den außergewöhnlichen Start ins Wochenende. ad

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.06.2018