Rock am See mit zwei Live-Bands

Höpfingen.Der Sportfischerverein präsentiert am Freitag, 22. Juni, beim legendären „Rock am See“ Live-Musik in der besonderen Atmosphäre am Lochsee. Bei freiem Eintritt sind in diesem Jahr mit „Glasgow Underground“ und „Thrashflegel“ gleich zwei Rock-Formationen zu Gast, die die gesamte Bandbreite der etwas härteren, schnelleren und lauteren Musik abdecken.

„Glasgow Underground“ spielen im Schein des Lagerfeuers auf der Seebühne zahlreiche Rockklassiker der vergangenen Jahre und Jahrzehnte von UFO, Thin Lizzy, Pink Floyd bis Metallica. Nach diesem stimmungsvollen Auftakt erwartet die Besucher ein weiter Höhepunkt mit der Formation „Thrashflegel“, welche die Reise durch die Zeit der Klassiker aus Alternativ, Metal, Punk und Hard Rock nahtlos mit Stücken von Motörhead, Judas Priest, Slayer und Greenday fortsetzen wird.

Am Samstag und Sonntag findet kein Festbetrieb statt.