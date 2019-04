Rückblick auf das rege Vereinsleben

Ereignisreich war das Jahr 2018 für die Verantwortlichen des TSV Frankonia Höpfingen. Der Verein zählt mittlerweile über 1300 Mitglieder.

Höpfingen. Mit seiner Jahreshauptversammlung beschloss der TSV Frankonia Höpfingen am Freitag sein Geschäftsjahr 2018. Im Sportheim läutete Dominik Mechler seitens des Vorstandsteams den Abend ein, grüßte auch im Namen der verhinderten Ehrenvorsitzenden Günther und Jürgen Kuhn und eröffnete die Tätigkeitsberichte des geschäftsführenden Vorstands.

2018 charakterisierte er dabei als „sehr ereignisreiches Jahr“, in dem sich die eingefahrenen TSV-Events wie der Sportlerball, das Public Viewing, das Sportfest und die Jahresabschlussfeier als „gut besuchte Volltreffer“ erwiesen. Sein Dank galt dem Eventteam für die Organisation. „Auch unsere acht Abteilungen und die Jugend waren äußerst aktiv“, betonte Mechler und ging kompakt auf deren Wirken ein.

Trainer aus den eigenen Reihen

Während im Badminton-Bereich die Turniere in der großen Sporthalle schon Traditionscharakter hätten und Spieler aus der gesamten Region anlockten, präsentierte sich die erste Mannschaft der Fußball-Abteilung beim Spiel im „Rothaus-Pokal“ auf und neben dem Platz sehr gut. Zudem konnten alle drei Trainerteams erstmalig aus den eigenen Reihen besetzt werden. „Das ist in der neuen Saison wieder der Fall“, freute sich Mechler und erwähnte die Meisterschaft der D-Junioren, ehe er das Wirken der Leichtathleten würdigte, deren zahlreiche Trainingseinheiten Ausdauer und Beweglichkeit schulten.

Fest in die Pedale traten die Mitglieder der Abteilung Radfahren – vor allem das mehrtägige „Rad-Event“ im französischen Zentralmassiv und die Zwei-Tages-Tour setzten sportliche und gesellige Akzente. Nicht entmutigen lassen sich die Damen der Tennis-Abteilung: „Es klappte nach vielversprechendem Auftakt leider nicht mit dem Aufstieg, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, stellte Mechler klar und erinnerte im selben Atemzug an die Abteilung Tischtennis, die mit drei aktiven Seniorenmannschaften in der Spielgemeinschaft SG Höpfingen/Walldürn mitmischt.

Gleich fünf Gruppen bilden die Abteilung Turnen: Von den Power-Frauen bis hin zu „Hopp auf!“ huldigen die Höpfinger Turner dem Spaß an Bewegung und guter Gemeinschaft. Das zeichnet freilich auch die Volleyballer aus, die im vergangenen September mit einem großen Festakt ihr 25-jähriges Bestehen feierten und sowohl in der Halle als auch in der vor 20 Jahren eingeweihten Beach-Anlage am Sportgelände ihrem Hobby nachgehen.

„Tragende Säule des Vereins“

Abschließend verwies Mechler auf die sehr rührige Jugendabteilung, die als „tragende Säule des Vereins“ anzusehen sei. Gleichsam aber räumte er ein, dass sich die Suche nach Trainern und Übungsleitern schwierig gestalte. Mit dem Dank an alle Helfer, dem Förderverein, dem TSV-Fanclub, dem DRK-Ortsverein, alle Trainer, Betreuer und Übungsleiter schloss Mechler die Spartenübersicht. „Ihr macht eine wirklich tolle Arbeit!“, betonte er, ehe ein kurzer Abriss auf die Liegenschaften einging. Neben allgemeinen Arbeitseinsätzen standen vor allem die Aufräumarbeiten nach dem Hagelschlag im Sommer 2018 im Vordergrund. Zum Einsatz käme bald der Mähroboter, dessen Kauf von Geschäftsführer Oliver Knörzer initiiert und von der Volksbank Franken subventioniert wurde.

Ausführlich informierte Steffen Kuhn vom Vorstand Finanzen über die Einnahmen und Ausgaben sowie die Anzahl der Mitglieder, welche bei aktuell rund 1300 liegt. Schriftführer Martin Gerig schnitt nochmals die Höhepunkte des zurückliegenden Vereinsjahrs an. In Erinnerung seien vor allem die Aktion „Stickerstars“ geblieben und die damit verbundene Auszeichnung der TSV-Gallionsfigur Gundolf „Rotschi“ Nohe als „Ehrenamtler des Monats“. Weiterhin blickte Gerig auf die Aktion „Sterne des Sports“ mit dem aufgrund der Bundesfreiwilligendienst-Stelle verteilten Anerkennungspreis sowie die Beteiligung am „Quetschefescht“ und den Festzügen befreundeter Vereins zurück. Viele Besucher habe auch Pokalspiel gegen den Drittligisten Karlsruher SC ins Lochbachstadion gelockt.

In schriftlicher Form präsentierten die Abteilungsleiter Sabrina Nohe, Katja Lindenau und Judith Volk (Badminton), Christoph Sauer, Patrick Biringer, Julian Hauk und André Kaiser (Fußball-Jugend), Meik Böhrer, Christian Böhrer, Steffen Diehm und Timo Frisch (Fußball-Senioren), Jochen Schmid, Patrick Dorner und Thorsten Weidner (Fußball-AH), Winfried Kopanitsak/Salina Difloé (Leichtathletik), Willi Müller und Matthias Schüssler (Radfahren), Wolfgang Nohe und Thorsten Hauck (Tennis), Michael Weihbrecht und Tilo Greulich (Tischtennis), Daniela Dörr, Christel Hauk und Susanne Sulzer-Kuhn (Turnen) sowie Stefan Hauck, Horst Stolz und Carlheinz Leitner (Volleyball) die jeweiligen Tätigkeitsberichte, die in der Pause einzusehen waren. Danach machte Michael Volk auf die Satzungsänderung anlässlich der Datenschutz-Grundverordnung aufmerksam.

Teilwahlen des Vorstands

Die von den Kassenprüfern befürwortete und von Bürgermeisterstellvertreter Helmut Häfner durchgeführte Entlastung bildete die Grundlage für die anstehenden Teilwahlen des Vorstands. Wiedergewählt oder neu gewählt wurden Steffen Kuhn (Vorstand Finanzen), Michael Volk (Vorstand Sportanlagen/Liegenschaften), Martin Gerig (Schriftführer), die Beisitzer Jens Böhrer, Alexander Brix (beide neu), Carsten Hauk, Robert Johnson, Kai Nohe und Lars Sauer und Wolfgang Streckert sowie Katja Lindenau, Sabrina Nohe und Judith Volk (Abteilungsleitung Badminton), Winfried Kopanitsak und Stellvertreterin Salina Difloé (Abteilungsleitung Leichtathletik), Matthias Hauk und Stellvertreter Christoph Müller (neue Abteilungsleitung Radfahren) sowie Theresa Beuchert, Sina Berberich und Gina Bodirsky (neue Abteilungsleitung Volleyball). Bestätigt wurde Thorsten Hauck als stellvertretender Tennis-Abteilungsleiter. Verabschiedet wurden Stefan Hauk (Beisitzer/Eventteam), „Mister Radfahrer“ Willi Müller als Gründer und langjähriger Leiter der Abteilung Radfahren, Matthias Schüssler (Abteilung Radfahren) sowie Stefan Hauck, Horst Stolz und Carlheinz Leitner (Abteilungsleitung Volleyball). Ihnen dankte Verena Dorner für das teils jahrzehntelange Wirken.

Klare Worte fand in seinem Grußwort Bürgermeisterstellvertreter Helmut Häfner. „Höpfi bewegt sich durch die engagierte TSV-Familie – macht einfach weiter so!“, merkte er an und lobte vor allem die Jugendarbeit. In seinem Schlusswort nutzte Michael Volk nochmals die Gelegenheit zum Dank an alle Aktiven für ihre Bereitschaft zum Ehrenamt. Explizit bezog er auch Wendelin Böhrer und Josef Hauck ein, denen er für die jahrzehntelange Pressearbeit dankte.

