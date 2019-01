Saskia Dargatz löst Lars Schottenberger ab

Höpfingen/Waldstetten.Die Freien Wähler gehen mit einer neuen Vorsitzenden in die Kommunalwahl 2019. Saskia Dargatz, Gemeinderätin seit 2014, übernahm in der Jahreshauptversammlung am Freitag im Café Schmitt das Amt von Lars Schottenberger.

Schottenberger begrüßte zu der Versammlung zahlreiche Unterstützer der Freien Wähler. In einer persönlichen Erklärung nannte er die Gründe, warum er das Amt abgeben möchte. Bevor die Neuwahlen stattfanden, warfen Schottenberger und besonders die Gemeinderäte Saskia Dargatz, Dieter Goldschmitt und Herbert Frisch einen Blick zurück auf die ablaufende Wahlperiode.

„Wir haben im Gemeinderat und mit der Verwaltung weit überwiegend harmonisch und konstruktiv zusammengearbeitet und haben eigene Akzente gesetzt“, so die drei Fraktionsmitglieder.

Erfreulich sei, dass der Schuldenstand der Gemeinde planmäßig um knapp 500 000 Euro zurückgeführt und aufgrund hoher Zuschüsse einige wichtige Investitionen – insbesondere im Ortsteil Höpfingen – durchgeführt werden konnten.

Bei der von Saskia Dargatz mit Bildern unterlegten Präsentation wurden unter anderem die Sanierung der Kirchenstraße, Kolpingstraße, Engelgasse, Baumstraße und des Pfarrer-Künzler-Wegs, die Anschaffung des neuen Feuerwehrautos, die Einrichtung der Kleinkindgruppen in der Schule und die Maßnahmen im Friedhof in Höpfingen und Waldstetten sowie der dritte Bauabschnitt der Gemeindeverbindungsstraße nach Altheim in Erinnerung gerufen.

Saskia Dargatz zeigte aber auch den Investitionsstau insbesondere im Ortsteil Waldstetten. Dort besteht, so Herbert Frisch, vor allem an der neuen Schule dringender Handlungsbedarf sowie an Abschnitten der Dr.-Thomas-Nörber-Straße und des Brunnenbergweges, die in einem desolaten Zustand sind.

In Waldstetten noch einiges zu tun

Während die Dr.-Thomas-Nörber-Straße und die die Erschließung des Baugebiets Heidlein II als Großmaßnahmen in den Haushalt des laufenden Jahres eingestellt werden sollen, mahnte Herbert Frisch an, dass auch in Waldstetten die Ausweisung von Bauplätzen konkret angegangen werden muss.

Unter der Wahlleitung des Ehrenvorsitzenden Fredy Nohe wurden die Formalitäten zur künftigen Führung der Freien Wähler schnell durchgeführt. Saskia Dargatz wurde einstimmig zur Vorsitzenden gewählt.

Hedi Hiller erstatte einen erfreulichen Kassenbericht und gab ihr Amt nach 39 Jahren in jüngere Hände ab. Diese Aufgabe übernimmt künftig Lars Schottenberger. Die neue Vorsitzende Saskia Dargatz und Fraktionssprecher Herbert Frisch dankten Schottenberger und Hiller für ihren zuverlässigen Einsatz.

Die Verbundenheit mit den Nachbargemeinden bekundeten der Vorsitzende der Freien Wähler Hardheim, Eric Bachmann, und der Ehrenvorsitzende der Freien Wähler Walldürn, Johann Ziegeltrum, in ihren Grußworten. Neben der Situation in den dortigen Ortsvereinen wurden insbesondere die Wahlvorbereitungen auch für die Kreistagswahl thematisiert.

Einig war man sich, dass die Zusammenarbeit der drei Gemeinden deutlich forciert werden muss, um dadurch Synergien zu erreichen. Kostenreduzierungen und die Verbesserung der Aufgabenerfüllung seien dringend geboten.

Im Hinblick auf die Wahlen betonten die Kommunalpolitiker, dass alle Entscheidungen der Gemeinde die Bürger direkt betreffen. Nirgendwo sonst als in der Kommunalpolitik können die Bürger direkteren Einfluss zu nehmen und ihr Umfeld direkt mitgestalten. Die Freien Wähler bieten dazu eine Plattform, unabhängig von Parteien. HF

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.01.2019